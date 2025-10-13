Concert Em Xinh “Say Hi” - Vạn Vật Đến Từ Em: Khán giả thăng hoa cùng các bản phối đặc biệt, âm nhạc mang âm hưởng Bắc Bộ được kết hợp độc đáo

(Ngày Nay) - Sau thành công của Concert Đêm 1 tại Vạn Phúc City (TP Thủ Đức, TP.HCM), tối 11/10, Em Xinh "Say Hi" Concert - Vạn Vật Đến Từ Em đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc trọn vẹn trong hành trình của 30 Em Xinh.

Em Xinh "Say Hi" Concert - Vạn Vật Đến Từ Em do DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức, là đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của đất nước. Đêm diễn có sự tham dự của Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công An Nhân Dân, lãnh đạo các đơn vị tài trợ và đồng hành cùng chương trình Em Xinh "Say Hi" và đêm concert, các khách mời, nghệ sĩ và đông đảo khán giả hâm mộ chương trình.

Trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, chương trình không chỉ mang đến những giai điệu chạm đến trái tim, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và tình đồng bào. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, Ban Tổ chức concert phát động hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ. Khán giả có thể chung tay đóng góp thông qua mã QR trên sân khấu hoặc gửi ủng hộ trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé đều là một hành động sẻ chia thiết thực, một niềm hy vọng gửi đến những địa phương đang cần được tiếp sức, cùng lan tỏa tinh thần “một tấm lòng - vạn yêu thương”.

Ông Bảo Thái - Giám đốc Khối Sáng tạo & Sản xuất Nội dung DatVietVAC Group Holdings, đơn vị sáng tạo và sản xuất Em Xinh "Say Hi" chia sẻ: “Concert Em Xinh “Say Hi”được tổ chức vào một thời điểm rất đặc biệt: ngay lúc này đây Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành miền Bắc thân yêu của chúng ta vẫn còn đang vất vả chống lũ. Nhưng chính trong những ngày mưa lũ khó khăn vừa qua, BTC cùng với các Em Xinh vẫn quyết tâm mang Concert Em Xinh “Say Hi" đến với khán giả Thủ đô, vì chúng tôi tin rằng Em Xinh “Say Hi” không chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn mang sứ mệnh kết nối cộng đồng và chia sẻ yêu thương.”

Sân khấu quy mô lớn với những ca khúc hoàn toàn mới

Mở màn concert là ca khúc Việt Nam Hơn Từng Ngày, được 30 Em Xinh trình diễn trong trang phục áo dài trắng kết hợp khăn màu hồng, được thiết kế riêng bởi VieSHOP. Sự lựa chọn trang phục này không chỉ thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc mà còn tạo nên hình ảnh đẹp và ý nghĩa trên sân khấu, nối tiếp ca khúc Khát Vọng Là Người Việt trong concert của Anh Trai "Say Hi". Tiết mục trở nên đặc biệt hơn với pháo hoa xếp thành ngôi sao 5 cánh, bắn giấy ngôi sao vàng, đỏ và chim bồ câu trắng đóng dấu chữ ký của cả 30 Em Xinh. Trong phần trình diễn, khán giả được sử dụng kính 3D tạo hiệu ứng trái tim, các Em Xinh mang tặng cho khán giả những chiếc nón lá được gắn tên đặc biệt do chính Em Xinh tự tay làm. Đặc biệt, phiên bản trình diễn lần này được làm mới với phần mở đầu của Em Xinh Saabirose và Orange, mang lại cảm xúc gần gũi và sâu lắng hơn, như một lời tâm tình chân thành gửi đến khán giả.

Liên khúc Solo Best 5, mashup đặc sắc cùng các “secret” lần đầu được vang lên tại concert Em Xinh “Say Hi”

Liên khúc Solo Best 5 quy tụ 5 ca khúc đã tạo dấu ấn trong chương trình với bản phối mới kết hợp: Dương Gian (Em Xinh Lamoon), Lội Ngược Dòng (Em Xinh Orange), Chu Kỳ Mới (Em Xinh Bích Phương), Rơi Tự Do (Em Xinh Lyhan) và Ếch Ngoài Đáy Giếng (Em Xinh Phương Mỹ Chi). Mỗi ca khúc được dàn dựng riêng với đạo cụ đặc trưng, cùng 40 dancers tạo nên tổng thể hoành tráng. Màn trình diễn này đã khép lại bằng sự hòa quyện của cả 5 Em Xinh trong một tổng thể hài hòa.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm nhạc chính là màn kết hợp đặc biệt trong tiết mục liên khúc Không Đau Nữa Rồi x Hào Quang. Ca khúc mở đầu với phần hát demo của Anh Trai buitruonglinh – tác giả gốc, cùng Em Xinh LyLy, trước khi chuyển sang phần trình diễn chính do Em Xinh 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ và Anh Trai Pháp Kiều thể hiện. Lần đầu tiên, hai bản ballad đình đám đại diện cho hai chương trình được hòa quyện trên cùng một sân khấu, tạo nên một không gian âm nhạc lắng đọng và bùng nổ cảm xúc. Sự giao thoa giữa bản demo từng gây “bão mạng” và phiên bản chính thức đã mang đến một hiệu ứng thăng hoa, khiến khán giả vỡ òa trong những khoảnh khắc vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Đêm diễn còn có nhiều sự kết hợp độc đáo, từ kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại trong Duyên với sự xuất hiện của NSND Thanh Ngoan, đến sử dụng xe nâng để Em Xinh tương tác với khán giả trong phần warm-up, hay việc sử dụng mô tô để di chuyển trên sân khấu trong RUN. Phần biên đạo và vũ đạo được thiết kế riêng cho từng tiết mục, cho thấy sự đầu tư và tính sáng tạo của đội ngũ sản xuất.

Hàng chục món quà độc quyền trao tận tay khán giả

Concert Em Xinh “Say Hi” - Vạn Vật Đến Từ Em mang đến hàng loạt quà tặng độc quyền được thiết kế riêng bởi VieSHOP. Khăn thiết kế riêng cho tiết mục mở màn Việt Nam Hơn Từng Ngày với chữ ký của 30 Em Xinh, khăn VieSHOP cho tiết mục RUN, Pop Socket, áo thiết kế mới cho tiết mục kết The Real Aura. Các món quà đa dạng khác bao gồm lightstick kèm dây charm và hình móc khóa, mascot Em Xinh “Say Hi” có chữ ký, card, gương và lược, ly So Đậm, áo Cách Điệu, áo Not My Fault cùng nhiều quà tặng khác.

Đặc biệt, 30 Em Xinh đã trực tiếp di chuyển khắp các khu vực để tặng quà và giao lưu với khán giả, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và ấm áp.

Trước khi bước vào tiết mục kết, clip hành trình của 30 Em Xinh được chiếu trên màn LED lớn, gợi nhớ những kỷ niệm từ ngày đầu chương trình. Nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi nhìn lại chặng đường các Em Xinh đã trải qua. The Real Aura - tiết mục kết với cả 30 Em Xinh là lời tạm biệt đầy xúc động. MC Trấn Thành cùng các Em Xinh đã dành những lời cảm ơn chân thành đến khán giả, đội ngũ sản xuất và tất cả những người đã đồng hành trong hành trình này.

Concert không chỉ là một đêm nhạc, mà là khoảnh khắc đánh dấu hành trình trọn vẹn của 30 Em Xinh - từ những cô gái trẻ bước vào chương trình, đến những nghệ sĩ tự tin tỏa sáng trên sân khấu quốc gia. Tại thủ đô, Em Xinh "Say Hi" đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả về một thế hệ nữ nghệ sĩ trẻ tài năng, dám nghĩ dám làm và luôn hướng đến những giá trị nhân văn cao đẹp.

Chương trình Em Xinh "Say Hi" do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.