Em Xinh "Say Hi": Khi văn hóa Việt và thế hệ nghệ sĩ nữ mới cùng viết nên kỷ nguyên sáng tạo

(Ngày Nay) - Tối13/9/2025, tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, đêm concert mở màn của Em Xinh "Say Hi" đã mang đến một đại tiệc âm nhạc – thời trang – công nghệ mãn nhãn, nơi mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là một tuyên ngôn về sự sáng tạo, tinh thần dân tộc và vai trò của thế hệ trẻ trong nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Mở màn bằng ca khúc Việt Nam hơn từng ngày, đêm nhạc như một lời tri ân với quê hương, khơi gợi tình yêu nước và tự hào dân tộc trong trái tim khán giả. Không chỉ các bạn trẻ, mà cả cô chú trung niên lẫn các em nhỏ cũng tìm thấy sự đồng điệu trong từng giai điệu, ca từ và thông điệp mà chương trình mang đến: mỗi cá nhân, bằng tài năng và sự sáng tạo, đều có thể góp phần phát triển đất nước.

Khi chất Việt gặp gỡ sự sáng tạo hiện đại

Một điểm nhấn độc đáo của Em Xinh "Say Hi" là cách các nghệ sĩ khéo léo đưa chất liệu dân gian và ký ức tuổi thơ Việt Nam vào tác phẩm đương đại. Những ca khúc như Cầm Kỳ Thi Họa, Đồng Dao, Duyên, hay các phóng tác từ nhạc thiếu nhi Việt Nam và ca dao tục ngữ như Ếch ngoài đáy giếng đã khơi gợi cảm xúc quen thuộc nhưng mới mẻ, cho thấy sức sáng tạo không biên giới của thế hệ nghệ sĩ Việt.

Âm nhạc, công nghệ và thời trang giao thoa, tạo nên không gian trình diễn nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện. Hình ảnh sân khấu với 10 bàn nâng DMX Lift Table chuẩn quốc tế, kết hợp LED và laser, biến mỗi tiết mục thành một tác phẩm thị giác sống động, nâng trải nghiệm của khán giả lên tầm quốc tế.

Trang phục rực rỡ, mang hơi thở dân gian nhưng tinh tế trong thiết kế hiện đại, đã khiến khán giả mãn nhãn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền công nghiệp sáng tạo Việt Nam, khi các giá trị văn hóa dân tộc không chỉ được giữ gìn mà còn được tái sinh và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Real Aura: Thế hệ nữ nghệ sĩ bứt phá và đoàn kết

Trong Em Xinh "Say Hi", hình tượng Em Xinh mang ý nghĩa Real Aura – khí chất chân thực, tỏa sáng và không bị đóng khung trong một hình mẫu duy nhất. Mỗi nghệ sĩ nữ là một sắc thái: có thể dịu dàng, táo bạo, mạnh mẽ, hài hước, đam mê, yêu nước – nhưng cùng chung khát vọng bứt phá khỏi giới hạn cũ, tìm đến phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.

Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau giữa các nghệ sĩ nữ. Ở đây, không có cạnh tranh độc hại hay xung đột drama; thay vào đó là sự sẻ chia, thấu cảm và cùng trưởng thành. Đây cũng là tinh thần mà xã hội Việt Nam hướng đến – bình đẳng giới, chân, thiện, mỹ – nơi nghệ thuật không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần kiến tạo giá trị văn hóa, đạo đức và cộng đồng.

Văn hóa và tương lai sáng tạo Việt Nam

Trong bối cảnh phong trào văn hóa, tinh thần dân tộc đang được đẩy mạnh và hướng tới sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể sẽ là một phần để phát triển đất nước, Em Xinh "Say Hi" là minh chứng cho thấy nghệ thuật có thể trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt và khát vọng hội nhập quốc tế.

Việc các giá trị Việt được tái hiện và sáng tạo mới trong âm nhạc, thời trang và công nghệ, đồng thời được đón nhận bởi khán giả nhiều thế hệ, là tín hiệu cho sự phát triển bền vững của nền công nghiệp sáng tạo và văn hóa Việt Nam. Đây cũng là cách thế hệ trẻ góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia sáng tạo, năng động và giàu bản sắc.

Kiến tạo kỷ nguyên văn minh cho âm nhạc Việt

Không chỉ dừng ở âm nhạc, Em Xinh "Say Hi" còn hướng đến việc xây dựng cộng đồng fan văn minh, yêu âm nhạc và tự hào về giá trị Việt. Kế thừa tinh thần từ Anh Trai "Say Hi" và các dự án khác của DatVietVAC, chương trình mở ra kỷ nguyên âm nhạc nơi tài năng, sáng tạo và văn hóa dân tộc cùng hội tụ – để Việt Nam không chỉ hội nhập mà còn định hình vị thế mới trong bản đồ văn hóa toàn cầu.

Đêm diễn thứ 2 của chương trình sẽ diễn ra ngày 11/10/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.