Em Xinh "Say Hi" concert: Bước tiến tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

(Ngày Nay) - Concert Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/09/2025 tại Vạn Phúc City, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc, thời trang và giải trí đỉnh cao dành cho khán giả trẻ. Sự kiện không chỉ là cột mốc quan trọng của chương trình Em Xinh "Say Hi" mà còn đánh dấu bước tiến lớn của ngành giải trí Việt Nam trong việc tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Sau hơn 3 tháng phát sóng, Em Xinh "Say Hi" đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế. Chương trình ghi nhận hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng như VieON, YouTube, Facebook, TikTok và các dịch vụ âm nhạc trực tuyến, đồng thời giữ vững vị trí chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong 12 tuần liên tiếp. Trên Spotify, Em Xinh "Say Hi" đạt 1 triệu người nghe hàng tháng, dẫn đầu danh sách Top Artist Vietnam. Hơn 10 ca khúc từ chương trình lọt vào bảng xếp hạng Top 100: Vietnam và chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong Playlist Everyone's Listening Top trên Apple Music. Đặc biệt, ca khúc Không Đau Nữa Rồi đạt thành tích "perfect all-kill" với hơn 1 tỷ lượt nghe và xem, đứng đầu các bảng xếp hạng như Zing MP3, Apple Music Vietnam, Spotify Vietnam, iTunes Chart Vietnam, NhacCuaTui Chart, và xuất hiện trong playlist Viral Hits Taiwan trên Spotify. Các ca khúc như Cầm Kỳ Thi Hoạ và Gã Săn Cá được Apple Music đưa vào playlist toàn cầu ALPHA, tôn vinh sức mạnh phụ nữ thông qua âm nhạc. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, nhận định Em Xinh "Say Hi" góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở ra cơ hội đưa Vpop vươn tầm quốc tế, tiếp nối thành công của Anh Trai "Say Hi".

Concert Em Xinh "Say Hi" vào ngày 13/09 tại Vạn Phúc City sẽ lần đầu tiên đưa hệ thống 10 bàn nâng DMX Lift Table lên sân khấu Việt Nam. Công nghệ này có khả năng chịu tải 1,2 tấn mỗi bàn, tổng cộng 12 tấn, với công nghệ xích cứng đảm bảo độ ổn định tối đa, hỗ trợ các tiết mục quy mô lớn một cách an toàn. Sân khấu trở thành không gian động với các khối hình học biến đổi linh hoạt, kết hợp cùng LED, laser và công nghệ AR/VR mapping, tạo nên trải nghiệm thị giác ba chiều sống động. Khán giả sẽ được hòa mình vào một hành trình âm thanh, thị giác và công nghệ tương đương các show diễn tầm cỡ quốc tế, khẳng định quyết tâm của ngành giải trí Việt Nam trong việc cạnh tranh trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Với danh sách ca khúc đậm chất dân tộc, Em Xinh "Say Hi" tôn vinh sự phong phú của nhạc Việt và chứng minh tiềm năng "xuất khẩu" Vpop. Thông điệp "The Real Aura" của chương trình đã vượt qua rào cản văn hóa, chạm đến khán giả quốc tế, góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam.

Sự kiện quy tụ 30 Em Xinh cùng dàn khách mời đình đám như JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG và Tăng Duy Tân. Các hạng vé từ SkyLounge đến Fanzone đi kèm quà tặng đặc biệt như lightstick phiên bản giới hạn, card bo góc, khăn bandana, áo thun có chữ ký của nhóm nhạc toàn năng Em Xinh "Best 5", cùng cơ hội tham gia tổng duyệt và chụp ảnh cùng thần tượng.

Concert Em Xinh "Say Hi" không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là minh chứng cho tiềm năng kinh tế và văn hóa của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản và ứng dụng công nghệ quốc tế, chương trình hứa hẹn thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, tạo động lực để ngành giải trí nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn. Hãy sẵn sàng hòa mình vào không gian âm nhạc và công nghệ đỉnh cao tại Concert Em Xinh "Say Hi" vào ngày 13/09/2025 tại Vạn Phúc City.