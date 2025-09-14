Em Xinh “Say Hi" Concert đêm 2 chính thức được công bố, khán giả Thủ đô chuẩn bị sẵn sàng đón 30 Em Xinh vào ngày 11/10

(Ngày Nay) - Sau thành công rực rỡ của Em Xinh "Say Hi" Concert đêm 1 tại Vạn Phúc City, TP.HCM, ban tổ chức chính thức công bố đêm 2 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 11/10/2025. Đây là cơ hội để khán giả Thủ đô trải nghiệm sân khấu hoành tráng với 30 Em Xinh, những khách mời Anh Trai "Say Hi", các tiết mục mới, công nghệ hiện đại và những khoảnh khắc âm nhạc khó quên.

Đêm 1: Thăng hoa với âm nhạc, công nghệ và cảm xúc

Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 1 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả TP.HCM vào tối 13/09. Sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, thời trang và công nghệ hiện đại, đã mang đến một trải nghiệm đa giác quan độc đáo. Sự kiện quy tụ 30 Em Xinh cùng dàn khách mời đặc biệt như nhóm nhạc MOPIUS bước ra từ sau Anh Trai "Say Hi" mùa 1 (gồm Quang Hùng Master D, JSOL, Hurrykng, Dương Domic), Anh Trai Nguyễn Anh Tú (Tú Voi), Anh Trai Pháp Kiều, ca sĩ Tăng Duy Tân, đã đốt cháy Vạn Phúc City.

Đêm diễn mở màn bằng tiết mục mashup 16 ca khúc solo đại diện cho Top 16 Em Xinh, thể hiện sự đa dạng và cá tính riêng biệt của từng thành viên. Hiệu ứng pháo hoa lập trình theo nhịp điệu và công nghệ kính 3D đã nâng tầm trải nghiệm thị giác, khiến khán giả không thể rời mắt. Điểm nhấn đặc biệt là ca khúc mới "Việt Nam hơn từng ngày", được trình diễn với trang phục áo dài truyền thống, kết hợp hiệu ứng pháo giấy hình ngôi sao mang chữ ký của 30 Em Xinh, tạo nên một khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc.

Nhóm nhạc MOPIUS cũng tới góp vui với ca khúc mới "Bản thiết kế", mang phong cách ballad sâu lắng, tiếp nối thành công của "Làn ưu tiên". Các hit đình đám như "Không đau nữa rồi", "Gã săn cá", "Cầm Kỳ Thi Hoạ", "Not my fault", "Duyên", và "Em chỉ là" được làm mới với bản phối độc quyền và sân khấu hoành tráng, kết hợp múa đương đại và bàn nâng lập trình DMX chuẩn quốc tế – lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Đêm 1 gây ấn tượng với hệ thống bàn nâng lập trình được sử dụng trong 9 tiết mục, tạo hiệu ứng chuyển động mượt mà, đồng bộ với nhịp nhạc. Hệ thống ánh sáng, khói lạnh, bong bóng, kim tuyến, và pháo hoa được thiết kế riêng cho từng ca khúc, mang đến trải nghiệm sân khấu chuyên nghiệp và hiện đại.

Khán giả còn được nhận nhiều quà tặng độc quyền như lightstick, dây charm chữ ký, móc khóa chibi, case điện thoại, và khăn thiết kế riêng từ VieSHOP. Đặc biệt, 15 Em Xinh đã trực tiếp rút thăm và trao quà cho khán giả may mắn, tạo nên những khoảnh khắc tương tác gần gũi và đáng nhớ.

Đêm concert không chỉ có âm nhạc mà còn mang đến những màn kết hợp bất ngờ. Tiết mục liên khúc demo của "Quả chín quá" và "Không đau nữa rồi" đã làm khán giả phấn khích với sự kết hợp giữa các Em Xinh và Anh Trai "Say Hi". Hạng mục "The Best OTP Em Xinh" đã gọi tên cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Em Xinh Hoàng Duyên cũng được vinh danh với giải Best Rehearsal Outfit nhờ màn cosplay cô bán bánh tráng Tây Ninh đầy sáng tạo.

Đêm 2: Hành trình chinh phục Thủ đô Hà Nội

Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, với các tiết mục được thiết kế riêng cho khán giả Hà Nội. Với sân khấu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đêm 2 sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ hiện đại, kết hợp âm nhạc, thời trang và những bất ngờ mới, khẳng định vị thế của Em Xinh "Say Hi" như một hiện tượng âm nhạc toàn quốc.

Ra mắt từ tháng 5/2025, Em Xinh "Say Hi" đã đạt 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng, giữ vững vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong 13 tuần liên tiếp. Chương trình do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những cột mốc ấn tượng trong hành trình đưa âm nhạc Việt vươn xa.