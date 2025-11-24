Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel) phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.
Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.
Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.

Chứng nhận này khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ chân thực và an toàn theo chuẩn quốc tế, vốn là những yêu cầu then chốt khi đào tạo thuyền viên, sĩ quan và người vận hành tàu biển. DNV là tổ chức đăng kiểm và đánh giá hàng hải uy tín hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1864 tại Na Uy, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và giữ vai trò thiết lập các chuẩn mực kỹ thuật trong lĩnh vực hàng hải, năng lượng và công nghiệp nặng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hệ thống mô phỏng hàng hải đạt chuẩn quốc tế ở mức cao nhất. Không chỉ là dấu mốc về mặt công nghệ, chứng nhận này còn trực tiếp nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống mô phỏng đối với các đơn vị đào tạo, vận hành tàu biển trong nước và khu vực.

Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất ảnh 1
Chứng nhận khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ chân thực và an toàn theo chuẩn quốc tế.

Đối với các đơn vị đang cân nhắc đầu tư hệ thống mô phỏng, chứng nhận của DNV mà Viettel đạt được là bảo chứng quan trọng về tính hợp lệ và khả năng áp dụng trong thực tế.

Hệ thống đạt chuẩn quốc tế cho phép các khóa huấn luyện được xây dựng theo đúng các yêu cầu về an toàn và năng lực vận hành tàu biển do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ban hành thông qua bộ tiêu chuẩn STCW, tạo điều kiện để kết quả đào tạo và đánh giá năng lực thuyền viên được thừa nhận rộng rãi. Nhờ đó, các trung tâm đào tạo có thể yên tâm mở rộng chương trình huấn luyện, trong khi các hãng tàu hoặc cảng biển có thêm lựa chọn để tổ chức đào tạo nội bộ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ sở ở nước ngoài.

Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất ảnh 2
Hệ thống đạt chuẩn quốc tế cho phép các khóa huấn luyện được xây dựng theo đúng các yêu cầu về an toàn và năng lực vận hành tàu biển do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ban hành.

Hệ thống mô phỏng của Viettel High Tech được thiết kế như một buồng điều khiển tàu biển hoàn chỉnh trong môi trường số, tái hiện chân thực toàn bộ thao tác và phản ứng của tàu khi vận hành. Học viên có thể thực hành điều khiển trong nhiều điều kiện phức tạp như thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế hay các tình huống sự cố mà việc huấn luyện trên tàu thật rất khó hoặc không thể tái hiện. Nhờ khả năng mô phỏng toàn diện và mức độ chân thực cao, hệ thống của Viettel đã vượt qua toàn bộ các cấp độ đánh giá của DNV và được xếp vào mức Class A – mức cao nhất trong 5 cấp độ theo tiêu chuẩn DNV-ST-0033. Điều này đưa Việt Nam là một trong số ít quốc gia tại Châu Á sở hữu năng lực tự nghiên cứu và phát triển hệ thống mô phỏng buồng lái đạt chuẩn, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi các quốc gia còn lại phần lớn vẫn phụ thuộc vào việc mua hoặc nhập khẩu công nghệ từ bên ngoài.

Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất ảnh 3
Hệ thống của Viettel đã đáp ứng toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật, được đánh giá trực tiếp bởi chuyên gia DNV thông qua hơn 120 bài đo và 56 chỉ tiêu kỹ thuật.

Theo các báo cáo của các hãng Market.us và Mordor Intelligence, thị trường mô phỏng hàng hải toàn cầu dự kiến đạt 6–7 tỷ USD giai đoạn 2030–2033, trong đó khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tại thị trường Việt Nam và quốc tế, nhu cầu mô phỏng ngày càng tăng do chuẩn STCW (Công ước quốc tế quy định chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) siết chặt và đội tàu thương mại mở rộng, trong khi nhiều quốc gia chưa có hệ thống mô phỏng được thiết kế theo tuyến luồng, điều kiện hải văn hoặc chủng loại tàu đặc thù. Năng lực tự phát triển của Viettel tạo thêm lựa chọn phù hợp hơn về chi phí và mức độ tùy biến cho thị trường trong nước và khu vực.

PV
Viettel

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
(Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.
Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một trường học tại Thái Nguyên tái thiết hoạt động sau bão số 11.
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
(Ngày Nay) - Bản đề xuất hòa bình Ukraine mà châu Âu đưa ra để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số điểm chung. Tuy nhiên, tương lai các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là câu hỏi lớn.
Ảnh minh hoạ.
Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ
(Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine
(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.
Không gian đình Kim Ngân. Ảnh: VGP/Thanh Tùng.
Di sản thăng hoa trong không gian sáng tạo phố cổ Hà Nội
(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đang biến phố cổ Hà Nội thành điểm hội tụ sáng tạo, nơi di sản được tái diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo hấp lực mạnh mẽ cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.