Viettel Y-Fest đổ bộ Hải Phòng: Đêm công nghệ – âm nhạc kết nối hàng nghìn trái tim trẻ

(Ngày Nay) - Sự kiện tại Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò của Viettel trong việc kiến tạo sân chơi cho giới trẻ, nơi công nghệ trở thành “cầu nối giữa trí tuệ và trái tim” như đúng tinh thần chương trình.

Y-Fest Hải Phòng đã biến một đêm cuối tuần thành hành trình công nghệ – cảm xúc hòa quyện với bảo tàng số và những màn trình diễn cháy hết mình.

Hải Phòng bùng nổ cảm xúc cùng Viettel Y-Fest 2025

Cuối tuần qua, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp trở thành điểm hẹn của hàng nghìn bạn trẻ đất Cảng khi Viettel Y-Fest 2025 dừng chân tại Hải Phòng. Âm nhạc, công nghệ và bản sắc địa phương hòa trộn tạo nên bầu không khí bùng nổ, sống động và mang màu sắc đặc trưng của đất cảng.

Hải Phòng là điểm dừng ghi dấu rõ nét nhất tinh thần trẻ, mạnh mẽ, sẵn sàng “cháy” hết mình của Y-Fest năm nay. Dàn nghệ sĩ đã mang tới một hành trình cảm xúc liên tục, từ sự mềm mại của Vũ Thảo My với “Chỉ cần anh muốn”và “Buông”, đến năng lượng bùng nổ của Mỹ Mỹ qua “Em chỉ muốn được chill”, “Đố anh giữ được em” hay “Không ai khác ngoài em”. Khoảnh khắc giao lưu khiến khán giả hưởng ứng cuồng nhiệt hơn nữa khi khi Mỹ Mỹ bất ngờ tặng bức vẽ độc bản do cô tự tạo tại khu trải nghiệm Bảo tàng số.

Chất giọng cảm xúc của Hà Nhi khiến sân khấu Y-Fest Hải Phòng như lắng lại rồi bùng lên ngay sau đó với “Khúc nhạc vui”. Hà Nhi hào hứng khoe món quà phiên bản giới hạn in các biểu tượng Hải Phòng, đồng thời chia sẻ niềm thích thú khi được trải nghiệm công nghệ theo cách rất riêng tại Y-Fest.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là khi khán giả đất Cảng đồng thanh gọi tên Dương Domic sau minigame đoán từ khóa. Sự xuất hiện của Dương Domic – một nghệ sĩ sinh ra từ chính vùng đất này – khiến Y-Fest tại Hải Phòng càng thêm ý nghĩa. Dương Domic hào hứng tặng những chiếc áo cá nhân hóa mang hình ảnh đặc trưng của Hải Phòng càng khiến đêm diễn trở nên trọn vẹn hơn. Tăng Duy Tân khép lại đêm hội trong tiếng hát cùng hàng nghìn cánh tay đung đưa theo Bật tình yêu lên và Bên trên tầng lầu, tạo nên một cái kết đầy xúc cảm cho sự kiện.

Bảo tàng số và dấu ấn riêng của Y-Fest tại Hải Phòng

Không chỉ là một đêm âm nhạc, Y-Fest tại Hải Phòng còn tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ mô hình Bảo tàng số – không gian giúp khán giả tự tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng. Khác với Huế hay An Giang, nơi sắc màu trải nghiệm gợi sự lãng mạn hoặc trẻ trung, Hải Phòng mang đến tinh thần mạnh mẽ và rõ nét nhất của bản địa hóa. Những chiếc áo, túi và postcard in Nhà hát Lớn, cầu Hoàng Văn Thụ hay cầu Bính trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ, khiến khu trải nghiệm luôn trong tình trạng đông kín.

Chờ đợi hành trình trình tiếp theo của Y-Fest 2025

Viettel Y-Fest 2025 là chuỗi sự kiện âm nhạc và trải nghiệm số được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trong năm nay, hướng đến kỷ niệm 25 năm của Viettel Telecom. Chủ đề Sync of Heart nhấn mạnh tinh thần công nghệ kết nối cảm xúc, đưa con người đến gần nhau hơn. Mỗi điểm dừng mang một sắc thái khác nhau, và Hải Phòng chính là minh chứng cho cách người trẻ đất Cảng tạo nên màu sắc riêng biệt cho hành trình chung.

Sau Hải Phòng, Y-Fest sẽ tiếp tục mang tinh thần hòa nhịp thấu cảm đến với Đắk Lắk – điểm dừng hứa hẹn mang một màu sắc hoàn toàn mới. Những đêm hội của âm nhạc và công nghệ sẽ còn tiếp tục lan tỏa, đưa giới trẻ từ khắp các vùng đất cùng hòa chung một nhịp – Sync of Heart.