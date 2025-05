Công ty CP Việt Nam bị tố bán heo bệnh, gà bệnh

Thông tin được tài khoản Jonny Lieu chia sẻ. Người này nhận là nhân viên của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam – doanh nghiệp đến từ Thái Lan, dẫn đầu mảng chăn nuôi tại Việt Nam.

Chỉ vài giờ sau khi nội dung tố CP Việt Nam kinh doanh khuất tất, bài viết của Jonny Lieu đã nhận được 137.000 lượt chia sẻ và gần 40.000 bình luận. Đa số nội dung bình luận bên dưới bài viết đều tỏ ra bức xúc, giận dữ, phẫn nộ.

Jonny Lieu cho biết sinh năm 1985, quê ở Sóc Trăng. Jonny Lieu tố cáo hành vi nguy hại cho xã hội của CP Việt Nam.

Cụ thể, Jonny Lieu viết: “Tôi là nhân viên sale làm việc tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, về mảng thịt heo, bộ phận gia công. Trong quá trình làm việc tại Cửa hàng CP Freshop Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, tôi và nhân viên cùng một số người dân có phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam…

Hàng ngày, thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng, những mảnh heo gà bệnh nhìn rất kinh khủng như: nổi trái, hột, áp xe, mủ và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra…, để lên mùi hôi thối, ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP còn kêu pha lốc ra bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng… xúc xích hết date, kêu tháo thương hiệu ra bán làm chả chiên…”.

Tài khoản Jonny Lieu viết tiếp: “Nhận thấy vấn đề vô cùng phức tạp có thể kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân, cộng đồng và con cháu thế hệ mai sau, chúng tôi là những người dân thấp cổ bé họng, quá nhỏ bé so với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam không thể đứng ra thưa kiện được. Một số lãnh đạo công ty CP còn thách thức chúng tôi có quen biết ai thì thưa kiện đi…”.

Cuối tờ đơn trực tuyến, Jonny Lieu viết thêm: “Những mảnh heo chết, bệnh không có giá trị, chỉ để thiêu huỷ Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã trà trộn vào bán cho nhân dân Việt Nam mỗi năm thu lợi nhuận hơn hàng chục ngàn tỷ, trên xương máu và sức khoẻ nhân dân Việt Nam… Vi phạm đạo đức, quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn cộng đồng, có dấu hiệu vi phạm về tội lừa dối khách hàng…”.

Người này cũng để lại thông tin họ tên và số điện thoại, email để cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông… liên hệ, xác minh. Chiều ngày 30/5/2025, phóng viên đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Jonny Lieu nhưng chưa nhận được phản hồi. Thông tin công khai trên Facebook này cho thấy, Jonny Lieu đang trị bệnh trong bệnh viện và đang hứng chịu những đợt tấn công qua mạng của người lạ.

Cũng trong chiều nay, phóng viên gọi điện và nhắn tin cho Giám đốc Truyền thông CP Việt Nam để trao đổi xoay quanh vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, trên truyền thông, CP Việt Nam cho biết đã có công văn chính thức gửi khách hàng và đối tác, khẳng định các thông tin từ tài khoản Facebook Jonny Lieu và tài khoản Zalo Ngân Tech là bịa đặt.

"Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook và Zalo nêu trên là bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty. Tất cả hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam", công văn nêu rõ.

CP Việt Nam khẳng định các sản phẩm đều tuân thủ quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về phía cơ quan quản lý, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trên tinh thần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, trong dịp này: “Đoàn cũng sẽ kiểm tra các địa điểm bán hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đóng trên địa bàn”, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin với báo giới và cho biết, có 4 địa điểm bán hàng của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin.