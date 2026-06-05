Alma Resort Cam Ranh mang đến “lớp học mùa hè” đặc biệt cùng kình ngư Ánh Viên

(Ngày Nay) - Mùa hè của trẻ thường bắt đầu từ những điều rất quen thuộc: tiếng ve kêu râm ran, chuyến đi biển ngập nắng, bầu trời hoàng hôn rực rỡ hơn mọi khi, hay cảm giác háo hức khi cả gia đình cùng “lên đường”, bắt đầu cho một hành trình vừa nghỉ ngơi, vừa tận hưởng và kết nối sau khoảng nửa năm bận rộn. Nhưng thay vì chỉ đơn thuần là những chuyến đi nghỉ dưỡng quen thuộc, nhiều gia đình ngày nay tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ và mang tính kết nối nhiều hơn.

Đó cũng là cảm hứng để Alma Resort Cam Ranh khởi động mùa hè khác biệt hơn so với mọi năm. Không chỉ mang đến những ngày vui chơi bên biển xanh, hồ bơi rộng mở cùng vô số hoạt động giải trí nội khu thú vị, khu nghỉ dưỡng vừa qua còn kết hợp cùng Ánh Viên – một trong những “chiến thần” thể thao, vận động viên bơi lội nổi bật nhất lịch sử thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực với bộ sưu tập 25 HCV SEA Games.

Alma Resort và Ánh Viên đã cùng mang đến hoạt động bơi lội đặc biệt dành cho các gia đình đang lưu trú tại resort. Chương trình cùng Ánh Viên được thiết kế như một “lớp học” nhẹ nhàng, mang đến kiến thức bổ ích nhằm giúp trẻ em làm quen với kỹ năng bơi, kiểm soát hơi thở và những nguyên tắc cơ bản khi hoạt động dưới nước. Điểm nhấn cuối chương trình là thử thách truy tìm kho báu dưới nước để luyện kỹ năng lặn và nhận được những phần quà ý nghĩa từ Alma Resort.

Không nặng tính huấn luyện, trải nghiệm này giống một cột mốc của tuổi thơ - khi trẻ lần đầu thử một điều mới, vượt qua chút e dè ban đầu và khám phá cảm giác tự tin khi mình thật sự làm được.

Trong suốt hoạt động, khu hồ bơi ngập tràn tiếng cười và sự hào hứng của các em nhỏ khi lần đầu được trực tiếp tham gia hoạt động cùng Ánh Viên. Có những bé ban đầu còn khá rụt rè khi xuống nước, nhưng chỉ sau vài phút đã bắt đầu chủ động bơi lại gần, liên tục xin thử thêm các động tác mới hay thích thú khoe với ba mẹ mình vừa tìm được "kho báu" dưới nước.

Giữa tiếng cười và khoảnh khắc các bé chơi đùa dưới hồ, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian ngồi lại bên hồ bơi để quan sát và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con trong kỳ nghỉ hè tại Alma Resort Cam Ranh.

Điều khiến Alma Resort Cam Ranh trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình không chỉ nằm ở không gian nghỉ dưỡng thư giãn bên biển, mà còn ở cách khu nghỉ dưỡng tạo nên một “thế giới mùa hè” đúng nghĩa dành cho trẻ nhỏ - khi mỗi ngày đều được lấp đầy bằng những trải nghiệm mới mẻ, năng động và giàu tính khám phá.

Với những em nhỏ yêu thích thiên nhiên, Alma Discovery Camp mở ra một khoảng trời đầy tò mò với các hoạt động như làm vườn, cho động vật trong khu resort ăn hay tham gia những trò chơi mô phỏng làm nông thú vị. Giữa không gian xanh rộng mở, trẻ có cơ hội kết nối với thiên nhiên theo cách gần gũi và trực quan hơn thay vì chỉ nhìn qua màn hình hay sách vở thường ngày.

Trong khi đó, Alma’s Kids Club lại giống như “vương quốc tuổi thơ” thu nhỏ dành cho các bé dưới 10 tuổi. Từ bạt nhún, bể bóng, khung leo trèo đến khu vui chơi ngoài trời, đường đua vượt chướng ngại vật hay công viên nước mini, mọi không gian đều được thiết kế để trẻ có thể tự do chạy nhảy, vận động và khám phá theo đúng tinh thần mùa hè.

Với những bạn nhỏ lớn hơn, Youth Club mang đến một nhịp giải trí hiện đại hơn với game thực tế ảo, video game, arcade, bóng bàn và nhiều trò chơi điện tử khác, phù hợp để các em tìm thấy khoảng thời gian thật sự dành cho mình trong kỳ nghỉ gia đình.

Không dừng lại ở vui chơi, Alma Resort Cam Ranh còn mang đến nhiều trải nghiệm giúp trẻ học hỏi thông qua tương tác thực tế. Tại Alma Technology Experience Center, những khái niệm khoa học tưởng chừng phức tạp như điện, hệ thống ròng rọc, từ trường hay ảo ảnh quang học được biến thành các hoạt động trực quan và dễ tiếp cận, giúp trẻ khám phá khoa học bằng sự tò mò và hứng thú tự nhiên. Tinh thần mùa hè ấy tiếp tục hiện diện trong các lớp học thủ công và sáng tạo, nơi trẻ có thể tự tay làm sinh tố trái cây, trang trí cupcake, làm pizza hay tham gia các workshop như vẽ túi tote, trang trí mũ, làm nến hoặc vẽ trên chậu gốm.

Và tất nhiên, mùa hè tại Alma sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Splash Water Park 0 công viên nước với đường trượt, hồ bơi và dòng sông lười phù hợp cho nhiều độ tuổi. Ở đây, mùa hè hiện lên đúng với hình dung đẹp nhất của tuổi thơ: tiếng cười vang giữa làn nước, những cuộc rượt đuổi bất tận dưới nắng và cảm giác tự do chỉ xuất hiện trong những ngày cả gia đình cùng đi nghỉ bên biển.

Trong khi trẻ nhỏ có “thế giới mùa hè” đầy màu sắc của riêng mình, Alma Resort Cam Ranh cũng mang đến cho người lớn một nhịp nghỉ dưỡng khác - chậm rãi, thư thái và đủ riêng tư để thật sự tận hưởng kỳ nghỉ, như một “bữa sáng nổi” (floating breakfast) giữa hồ bơi riêng, lớp yoga bên biển khi nắng vừa lên, các hoạt động thể thao như tennis, pickleball, chèo kayak và golf - môn thể thao ngày càng được nhiều gia đình hiện đại yêu thích. Nhờ vị trí nằm gần nhiều sân golf quốc tế nổi tiếng tại Cam Ranh, Alma Resort Cam Ranh đặc biệt thuận tiện để khách nghỉ dưỡng kết hợp giữa nghỉ ngơi và những buổi ra sân giữa khung cảnh biển xanh đặc trưng miền duyên hải. Với Alma Resort Cam Ranh, kỳ nghỉ gia đình không chỉ là nơi trẻ con có chỗ để vui chơi, mà còn là nơi mỗi thành viên đều có thể tìm thấy cảm giác tận hưởng theo cách mình muốn.