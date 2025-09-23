Cục An toàn thực phẩm chứng nhận gì cho sản phẩm của Đông Dương Sài Gòn?

(Ngày Nay) - Nhiều sản phẩm của Đông Dương Sài Gòn ghi “tự hủy sinh học” nhưng thành phần chính là nhựa khó phân hủy. Trên nhãn còn có logo, tên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (nay là Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) nhưng không rõ thêm thông tin.

Sản phẩm “tự hủy sinh học” làm từ nhựa… khó phân hủy!

Qua thực tế và từ những sản phẩm đã mua, chúng tôi ghi nhận các sản phẩm mang thương hiệu Las Palm, Kokusai do Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn (gọi tắt là Đông Dương Sài Gòn) đóng gói và phân phối có nội dung ghi nhãn có dấu hiệu mâu thuẫn, không đúng với bản chất sản phẩm.

Chẳng hạn như túi đựng thực phẩm Las Palm loại 240 túi/cuộn, kích thước 20x30cm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp II (địa chỉ 30C Tân Hóa, phường 1, quận 11, TP.HCM cũ).

Thành phần trên nhãn ghi: HDPE (75%), LLDPE (24%), chất tự hủy Reverte BD92771 (Oxo-Biodegradable-1%). Trên nhãn còn có ghi “không chứa chlorine”, “tự hủy sinh học” và có in logo, tên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng không có thêm thông tin về việc này.

Hay như túi đựng thực phẩm Las Palm loại 120 túi/cuộn, kích thước 17x25cm, sản xuất tại Công ty Cổ phần bao bì Hải Hà (địa chỉ số 135/109 đường Trường Chinh, phường Đông Hòa, quận Kiến An, TP.Hải Phòng cũ).

Thành phần trên nhãn ghi: Hỗn hợp nhựa (HDPE, LLDPE) 99%, chất tự hủy Eco-degradant PD04 1%. Trên nhãn còn có ghi “không chứa chlorine”, “tự hủy sinh học” và có in logo, tên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng không có thêm thông tin về việc này.

Tiếp đến là túi đựng thực phẩm Las Palm loại 240 túi/cuộn, kích thước 30x40cm, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất bao bì Tân Thuận Thiên (địa chỉ 302/15 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM cũ).

Thành phần trên nhãn ghi: HDPE (75%), LLDPE (24%), chất tự hủy Reverte BD92771 (Oxo-Biodegradable-1%). Trên nhãn còn có ghi “không chứa chlorine”, “tự hủy sinh học” và có in logo, tên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng không có thêm thông tin về việc này. Ngoài ra, còn có dòng chữ “Sản phẩm đã được công bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An” nhưng không rõ khi nào, số công bố.

Sau cùng là bao tay tiện dụng Kokusai, do chính Đông Dương Sài Gòn sản xuất và đóng gói. Thành phần trên nhãn chỉ ghi “nhựa LDPE”; nội dung ghi nhãn còn thể hiện “tự hủy sinh học”.

Có thể thấy, điểm chung của các sản phẩm “tự hủy sinh học” trên của Đông Dương Sài Gòn là đều có thành phần chính là nhựa HDPE và LLDPE. Đây là các loại cụ thể thuộc họ nhựa Polyethylene (PE). Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, thì chúng được xếp vào nhóm “bao bì nhựa khó phân hủy sinh học”.

Chính vì có thành phần chính thuộc họ nhựa PE, các sản phẩm này, theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được xếp vào nhóm “bao bì nhựa khó phân hủy sinh học”.

Những câu hỏi chưa được Đông Dương Sài Gòn trả lời

Để việc thông tin được khách quan, đa chiều, phóng viên đã liên hệ, gửi nội dung trao đổi đến Đông Dương Sài Gòn nhưng đã hơn một tháng rưỡi trôi qua, vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía doanh nghiệp này.

Nội dung thứ nhất mà chúng tôi cần trao đổi với Đông Dương Sài Gòn, đó là về tính xác thực của thông tin “tự hủy sinh học” trên nhãn sản phẩm.

Ngoài ra, theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan, việc thể hiện thông tin, logo của cơ quan nhà nước trên bao bì sản phẩm phải đảm bảo tính chính xác, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về việc sản phẩm đã được chứng nhận hay bảo chứng.

“Trên bao bì các sản phẩm mang thương hiệu Las Palms có in logo và tên của “Cục An toàn vệ sinh thực phẩm”. Xin Quý công ty cho biết việc sử dụng logo này có phải là một sự chứng nhận, bảo chứng chính thức từ Cục hay không và dựa trên cơ sở pháp lý nào? Có được cơ quan này cho phép và thời hạn cho phép có còn hay không?”, câu hỏi này chúng tôi cũng chưa nhận được phản hồi từ Đông Dương Sài Gòn.

Sau cùng, là trách nhiệm của Đông Dương Sài Gòn hay các đơn vị sản xuất trong việc ghi nhãn có nội dung “tự hủy sinh học” nhưng thành phần chính là nhựa khó phân hủy, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời đối với vấn đề này.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!