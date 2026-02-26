Đà tăng của vàng và những dự báo trái chiều về tương lai thị trường

(Ngày Nay) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở vùng cao lịch sử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, một số dự báo dài hạn về kim loại quý này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên thị trường.

Mốc 3.000 USD/ounce từng được xem là ngưỡng khó đạt, song chỉ trong vài năm gần đây, giá vàng đã liên tiếp thiết lập các đỉnh mới. Đáng chú ý, các nhà phân tích của tập đoàn tài chính đa quốc gia JPMorgan Chase đưa ra kịch bản tích cực, trong đó giá vàng có thể tăng lên khoảng 8.000 USD/ounce vào năm 2028 nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì.

Theo nhận định của JPMorgan, động lực chính đến từ sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu. Trong trường hợp dòng vốn quốc tế gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng như một tài sản phòng hộ chiến lược, mặt bằng giá có thể được điều chỉnh lên mức cao hơn đáng kể so với hiện nay.

Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới trong hai năm gần đây duy trì ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Đây được xem là nguồn cầu ổn định, mang tính dài hạn và ít chịu tác động bởi biến động ngắn hạn của thị trường.

Yếu tố lãi suất cũng được đánh giá là có ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh triển vọng mặt bằng lãi suất toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt trong trung hạn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm xuống, qua đó tạo thêm dư địa hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Thực tế cho thấy, trong các chu kỳ tăng trước đây, vàng thường ghi nhận những đợt giảm 10–20% trong thời gian ngắn. Nếu kinh tế toàn cầu phục hồi tích cực hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu tăng trở lại hoặc dòng tiền chuyển dịch mạnh sang các tài sản rủi ro như cổ phiếu, giá vàng có thể chịu áp lực.

Ngoài ra, những thay đổi đột ngột trong chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn cũng có thể tạo ra biến động đáng kể đối với thị trường kim loại quý.

Đáng lưu ý, không phải tất cả các tổ chức tài chính đều đồng thuận với kịch bản 8.000 USD/ounce. Một số nhà phân tích đưa ra mức dự báo thận trọng hơn, trong khoảng 4.500–5.500 USD/ounce trong vài năm tới, cho rằng xu hướng tăng vẫn được duy trì nhưng khó có khả năng bứt phá quá nhanh.

Sự khác biệt trong các dự báo cho thấy thị trường vàng đang ở giai đoạn nhạy cảm. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu còn hiện hữu và xu hướng tích lũy vàng mang tính chiến lược tiếp diễn, diễn biến của kim loại quý này thời gian tới sẽ tiếp tục là tâm điểm theo dõi của giới đầu tư và các cơ quan hoạch định chính sách.