"Đài phát thanh ngày tận thế" của Liên bang Nga bất ngờ lặng sóng

(Ngày Nay) - Một đài phát thanh quân sự bí ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh của Liên bang Nga, nổi tiếng với những tín hiệu phát sóng khó giải mã từ những năm 1970, đã tạm thời im lặng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) làm hư hại một trạm biến áp điện gần đó.

Kênh TVP World của Ba Lan tối 15/11, theo giờ địa phương, cho biết đài sóng ngắn UVB-76 với vị trí chưa bao giờ được xác nhận chính thức, được giới đam mê vô tuyến trên toàn thế giới biết đến nhiều hơn với tên gọi “the buzzer” hoặc “đài phát thanh ngày tận thế”.

Việc “đài phát thanh ngày tận thế” ngừng phát sóng vào ngày 14/11 được kênh truyền thông United 24 của Ukraine đưa tin trên cơ sở trích dẫn bản tin do hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga RIA Novosti đăng phát.

Sự gián đoạn này đáng chú ý vì đài UVB-76 hầu như không bao giờ thay đổi tín hiệu phát đi. Kể từ năm 1975, “đài phát thanh ngày tận thế” thường xuyên phát đi một âm thanh rè đặc trưng trên băng tần sóng ngắn 4625 kHz với nhịp phát vào khoảng 25 lần mỗi phút.

Tín hiệu thỉnh thoảng bị ngắt bởi những đoạn thông điệp thoại ngắn đọc các cụm mã hóa theo bảng chữ cái tiếng Nga.

Việc đài này phát sóng suốt 50 năm mà không có lời giải thích chính thức đã khơi dậy sự tò mò trên toàn thế giới.

Một giả thuyết lạnh sống lưng - điều tạo nên biệt danh “đài phát thanh ngày tận thế” - theo như theo đài BBC của Anh từng đưa tin là “đài phát thanh ngày tận thế” đang phát tín hiệu “Cánh Tay Chết” (Dead Hand), và rằng nếu Liên bang Nga bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, tín hiệu này sẽ dừng lại, đồng thời tự động kích hoạt một đòn trả đũa.