Đại sứ Gen G 2025: Sân chơi sáng tạo xanh của thế hệ trẻ Việt Nam

(Ngày Nay) - Chương trình Đại sứ Gen G 2025 đã trở lại và đang sôi nổi nhận đơn tham gia, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần tiên phong trong hành trình xây dựng tương lai bền vững. Với chủ đề “Tuần hoàn xanh, giảm nhanh carbon”, chương trình không chỉ là nơi tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn là bệ phóng để hiện thực hóa các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Được khởi nguồn từ chiến dịch “Cùng Gen G sống xanh đi” của Panasonic, Đại sứ Gen G 2025 tiếp tục sứ mệnh khơi dậy lối sống xanh, trách nhiệm và đầy phong cách trong giới trẻ. Đây là cơ hội để các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi kết nối với những người cùng chí hướng, nhận sự đồng hành từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, chương trình mang đến trải nghiệm tham quan nhà máy Panasonic với cơ sở khoa học, kỹ thuật hiện đại, cùng cơ hội nhận gói hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng để biến ý tưởng thành hiện thực. Tham gia chương trình, các bạn trẻ còn được đồng hành cùng Panasonic trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa lối sống bền vững đến cộng đồng.

Thời gian nộp ý tưởng đang diễn ra sôi nổi và kéo dài đến hết ngày 30/09/2025. Các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi, hiện đang sinh sống tại Việt Nam, có thể đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/u253Xi1tSodfWNS8A. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành Đại sứ Gen G 2025 và cùng viết tiếp câu chuyện xanh cho Việt Nam!

Đại sứ Gen G 2025 nằm trong chuỗi hành động hướng tới cam kết Panasonic Green Impact của Tập đoàn Panasonic, với mục tiêu trung hòa phát thải CO2 tại tất cả công ty thành viên trên toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO2 trong chuỗi giá trị vào năm 2050, tương đương 1% lượng phát thải CO2 toàn cầu hiện nay. Đây là bước đi cụ thể của Panasonic nhằm góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và phát triển bền vững.