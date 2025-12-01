Từ đêm 2/12 đến ngày 5/12, khu vực Trung Bộ có nơi mưa rất to

(Ngày Nay) - Từ đêm 3-5/12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Trên biển, hiện tại trạm Lý Sơn đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 1/12, khu vực phía Tây Bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; riêng vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao khoảng 2-4m, vùng gần tâm bão từ 3-5m, hướng sóng thay đổi theo hoàn lưu bão.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây Bắc giữa Biển Đông có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 2/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao 2-4m; riêng phía Tây Bắc giữa Biển Đông về đêm gió giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông cấp 3.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn, có thể gây tràn đê, ngập đường ven biển và sạt lở bờ biển.

