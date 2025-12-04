ADB hỗ trợ 7 triệu USD cho Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam vì bị lũ lụt

(Ngày Nay) - Các khoản tài trợ được trích từ Quỹ Ứng phó thảm họa châu Á-Thái Bình Dương (APDRF) sẽ hỗ trợ các nỗ lực khẩn cấp và nhân đạo.

Ngày 4/12, ông Masato Kanda - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo ADB sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên tới 3 triệu USD cho Sri Lanka, 2 triệu USD cho Thái Lan và 2 triệu USD cho Việt Nam vừa bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra.

Các khoản tài trợ được trích từ Quỹ Ứng phó thảm họa châu Á-Thái Bình Dương (APDRF) sẽ hỗ trợ các nỗ lực khẩn cấp và nhân đạo. Quỹ APDRF là nguồn cung cấp các khoản tài trợ nhanh chóng cho các quốc gia thành viên đang phát triển nhằm mục đích hỗ trợ người dân ngay sau các thảm họa lớn do thiên tai gây ra.

"Tôi vô cùng đau buồn trước những thiệt hại do trận lũ lụt tàn khốc gây ra. Chính phủ và người dân Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam có thể yên tâm rằng ADB sẽ hỗ trợ các quốc gia ổn định và tái thiết cộng đồng bị ảnh hưởng. ADB sẽ nhanh chóng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để mang lại nơi trú ẩn an toàn, sự chia sẻ và hy vọng cho những người bị ảnh hưởng bởi những thảm họa khủng khiếp này," ông Kanda chia sẻ.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và kinh tế. Đến sáng 4/12, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tới 97.000 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết trong năm 2025, tình hình lũ lụt nghiêm trọng cũng đã xảy ra trên diện rộng, với mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, hạ lưu sông Cửu Long.

Đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ lụt lịch sử tại Phú Yên (nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) vào năm 2025 là một phần của đợt thiên tai lớn tại miền Trung và Tây Nguyên, được đánh giá là vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba.