Đại sứ New Zealand Caroline Beresford: Việt Nam đóng vai trò tích cực trong định hình các định hướng chiến lược của ASEAN

(Ngày Nay) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên nhân kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025), Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford nhấn mạnh, trong 30 năm qua, Việt Nam tích cực đóng vai trò dẫn dắt, kết nối không chỉ các thành viên trong khối mà cả quan hệ giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài; góp phần thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN về phát triển và hội nhập kinh tế khu vực.

Đánh giá cao các ý tưởng, sáng kiến đóng góp của Việt Nam cho quá trình phát triển của khối, trong đó phải kể đến Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF), Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) - một sáng kiến nhanh chóng trở thành nền tảng đối thoại chiến lược hàng đầu về tương lai của ASEAN”.

Đại sứ cho rằng, sáng kiến của Việt Nam thể hiện rõ tinh thần chủ động và cam kết sâu sắc của các bạn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác hiệu quả với các đối tác. Thực tế, diễn đàn đã quy tụ các nhà lãnh đạo, quan chức, doanh nghiệp, học giả và đại diện tổ chức xã hội, thể hiện là một diễn đàn đa dạng với tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của khu vực.

“Có thể thấy, Việt Nam đang nỗ lực đóng góp tích cực vào các ưu tiên hiện tại của ASEAN, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045: “Tương lai chung của chúng ta”. Chúng tôi nhận thấy rằng, tầm nhìn này hoàn toàn đồng điệu với ưu tiên của New Zealand, đó là xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm”, Đại sứ nói.

Chia sẻ quan điểm về vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-New Zealand nói riêng cũng như giữa ASEAN và các đối tác khác nói chung, Đại sứ Caroline Beresford cho rằng, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-New Zealand cũng như quan hệ giữa ASEAN với các đối tác khác.

Nhìn lại, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand lần thứ 2 tại Hà Nội. 10 năm sau, với cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, bất chấp đại dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đạt được nhiều kết quả đáng kể, trong đó có việc khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand vào đầu năm 2021.

Đại sứ Caroline Beresford cũng cho biết, New Zealand cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong nỗ lực thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) New Zealand - ASEAN dự kiến vào cuối năm 2025. Nhìn lại, New Zealand và ASEAN đã có mối quan hệ hữu nghị bền chặt suốt 50 năm qua.

“Chúng tôi cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn vào mối quan hệ với Đông Nam Á. Chúng tôi mong muốn cùng ASEAN tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác hiệu quả như thương mại và hội nhập kinh tế, an ninh biển, giáo dục-đào tạo, sáng kiến duy trì hòa bình, ổn định, chia sẻ tri thức với thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp trẻ. Về nội dung này, chúng tôi rất mong đợi Sáng kiến Lãnh đạo trẻ ASEAN-New Zealand (YBLI) được tổ chức tại Đà Nẵng và Huế tới đây, quy tụ 120 doanh nhân trẻ của ASEAN và New Zealand”, Đại sứ cho hay.

Chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN, Đại sứ Caroline Beresford nhấn mạnh, nhìn lại kể từ khi chính thức trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 20 lần và hiện nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với đà phát triển năng động, là trung tâm sản xuất cùng mạng lưới 17 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định với New Zealand và ASEAN, Việt Nam đang là một nhân tố chủ chốt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam có cơ hội phát huy vai trò ảnh hưởng, dẫn dắt khu vực, góp phần thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN về hội nhập kinh tế khu vực - ở cả vai trò thành viên ASEAN hay quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hai cơ chế quan trọng trong thời gian tới: Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

“Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc định hình các định hướng chiến lược của ASEAN, góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng của khu vực thông qua chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và tăng cường kết nối - dựa trên lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là một quốc gia trẻ, năng động, có trình độ công nghệ và tinh thần lao động cao. New Zealand cam kết đồng hành cùng Việt Nam và ASEAN trong hành trình hợp tác và phát triển chung này”, Đại sứ nói.