Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND

(Ngày Nay) - Theo phân công, tân Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng sẽ phụ trách lĩnh vực quản lý báo chí, quan hệ công chúng - lĩnh vực có khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng. Ảnh: CAND
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng. Ảnh: CAND

Ngày 9/3, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, đặc biệt trong quá trình phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục.

Theo phân công, tân Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng sẽ phụ trách quản lý báo chí, quan hệ công chúng - lĩnh vực có khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng cam kết sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy với công việc; không ngừng học tập, đổi mới tư duy và phương pháp công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo và CBCS Cục Truyền thông CAND xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

