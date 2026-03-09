Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh

(Ngày Nay) - Ngày 9/3, tại buổi kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời sản xuất thay mới nhịp N2.

Về phía cơ quan chuyên môn cũng cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trước 10 giờ ngày 12/3.

Cụ thể, sau khi kiểm tra, phân tích, đánh giá mức độ hư hỏng cầu Ghềnh, các đơn vị tư vấn giám sát thiết kế đã đưa ra 3 phương án sửa chữa, khắc phục sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh. Trong đó, phương án khẩn trương gia cố tạm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, song song sản xuất thay mới nhịp cầu hư hỏng được sự đồng thuận cao do đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

Theo đó, đơn vị kỹ thuật sẽ thi công gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4, 5, 6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm dài 8m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4,5,6 để tăng cường tính chịu lực của dầm.

Thời gian dự kiến thông đường vận tốc 5 km/h trước 10 giờ ngày 12/3. Song song đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sản xuất, lắp đặt dầm mới tại vị trí nhịp N2 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả lại tốc độ chạy tàu khu gian Biên Hòa - Dĩ An. Việc sản xuất nhịp mới dự kiến 60 ngày kể từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lúc 10 giờ 17 phút ngày 6/3, tại cầu Ghềnh đã xảy ra vụ tai nạn do sà lan mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2 khoang 5 cầu.

Vụ va chạm làm biến dạng cong vênh mạ hạ (phần kết cấu chịu lực bên dưới mặt cầu), bản nút, làm đứt bu lông cường độ cao, bu lông gối cầu, gây xê dịch hệ dầm (dầm dọc, dầm ngang, giằng gió...), gối cầu khoảng 25mm, lệch phương hướng đường ray trên cầu khoảng 320mm.

Đến thời điểm này, vụ sà lan đụng cầu Ghềnh đã làm ngành đường sắt thiệt hại trong lĩnh vực vận tải khoảng 11,3 tỷ đồng.