Hội nghị về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình để bảo đảm Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra thông suốt.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 9/3 tại Nhà Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra thông suốt với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Dự kiến, Kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026, bế mạc ngày 25/4/2026 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chủ động và sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thời gian qua; đề nghị hai cơ quan phát huy tinh thần này để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bảo đảm kịp thời, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào cũng như các công việc của đất nước, Quốc hội và Chính phủ.

Điểm lại những kết quả nổi bật, Thủ tướng cho biết, công tác phối hợp được thực hiện trên tinh thần: Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; chỉ bàn làm không bàn lùi.

Theo đó, thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chủ động và sáng tạo trong công tác xây dựng, thẩm tra, hoàn thiện, ban hành pháp luật.

Nhiệm kỳ khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 179 luật, pháp lệnh, nghị quyết - gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Năm 2025 đã cơ bản tháo gỡ nhiều điểm nghẽn do các quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn trong nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy sự nỗ lực của cả hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc hội đã nỗ lực, ủng hộ Chính phủ với tinh thần tất cả vì nhiệm vụ chung.

Ngoài ra, công tác giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn rất linh hoạt, theo đúng quy định pháp luật.

Về hiệu lực giám sát, theo báo cáo, cơ bản các vướng mắc, kiến nghị của cử tri được giải quyết. Trong quá trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, hai bên cũng hỗ trợ, góp ý cho nhau và đạt được những kết quả rất tích cực.

Trên tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, không cầu toàn, không nóng vội, nhưng không bỏ lỡ cơ hội, hai bên duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, hội ý để định hướng hoạt động, nhất là trong việc thực hiện các định hướng chiến lược của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã luôn đồng hành cùng Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc do thực tiễn đặt ra, do yêu cầu của nhân dân và thực hiện chỉ đạo của Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hai bên tiếp tục phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương.

Về tài liệu trình Kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đến một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các giải pháp để tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài.

Nhấn mạnh đây là vấn đề rất mới, khó nhưng khó mấy cũng phải làm, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, Quốc hội và Chính phủ nỗ lực, cố gắng hơn để tìm ra được các động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa dư địa đang có, các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh…

Đồng thời, rà soát về mặt thể chế, cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khai thác, tận dụng tối đa môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định chính trị.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự kiến trình tại kỳ họp này; thường xuyên phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát công việc, không để ách tắc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tạo khí thế, quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Đặc biệt là đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã luôn sát sao, trách nhiệm, sẵn sàng thảo luận, bàn bạc để cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tìm ra phương án tốt nhất cho những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó những vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, khác với thông lệ, ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết rất quan trọng.

“Trong bối cảnh như vậy, chúng ta phải thực sự nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tổ chức thành công kỳ họp, tạo khí thế, quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tiếp tục tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc; vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ.

Trong đó, đối với nội dung về công tác tổ chức, nhân sự, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và gửi hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội.

Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ khẳng định sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, gửi đến cơ quan của Quốc hội chậm nhất là ngày 12/3/2026 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại đợt 2 của Phiên họp tháng 3/2026; bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 22/3/2026 theo quy định. Ngoài ra, đối với những nội dung trước đây chưa có trong Chương trình lập pháp hoặc chưa có trong dự kiến nhưng nay cần bổ sung trình Quốc hội ngay tại Kỳ họp thứ nhất, chậm nhất là ngày 11/4/2026 (ngày cuối cùng của đợt 1 Kỳ họp) phải có hồ sơ.

Yêu cầu bảo đảm chất lượng nội dung, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý hoàn thiện các nội dung, các cơ quan quán triệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Đối với các dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau, hai bên cần cố gắng họp bàn, thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhất. Tinh thần chung là những nội dung nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng thì mới đưa vào dự kiến Chương trình Kỳ họp.

Về các điều kiện bảo đảm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp ngay tại cơ sở để hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp.