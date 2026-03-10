Petrovietnam sớm kích hoạt giải pháp ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng

PV
(Ngày Nay) - Petrovietnam kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.
Ảnh minh họa
Trước diễn biến phức tạp của xung đột Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã sớm kích hoạt hàng loạt giải pháp ứng phó, đồng thời quyết liệt thực hiện Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường.

Sớm kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

Ngày 6/3/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP với các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trước rủi ro địa chính trị.

Nghị quyết cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên chủ động hơn trong hoạt động mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến nhân sự và tài sản của các đơn vị tại Trung Đông, Petrovietnam cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Song song với các giải pháp chính sách, Petrovietnam đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, để xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong các tháng tới.

Đồng thời, Petrovietnam đã làm việc với các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm các hợp đồng mua dầu mới nhằm duy trì sản xuất.

Trong khi đó, đơn vị thành viên của Petrovietnam là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẵn sàng hỗ trợ NSRP khi cần thiết.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng cho sản xuất

Là đơn vị thành viên của Petrovietnam giữ vai trò chủ lực trong đảm bảo khí cho sản xuất điện, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện, với sản lượng khoảng 9 triệu m³/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Đối với khí LNG nhập khẩu, PV GAS đã thu xếp hai chuyến tàu LNG, bảo đảm cung cấp khí cho sản xuất điện và công nghiệp trong những tháng tới.

Các chuyến tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng leo thang nên chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, giá LNG trên thị trường quốc tế hiện đã tăng.

Để đảm bảo nguồn cung LPG, Petrovietnam đang tích cực chuẩn bị các phương án dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để sớm tiếp cận các nguồn cung mới.

Trong lĩnh vực thượng nguồn, hai đơn vị thành viên của Petrovietnam là Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) và Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro được yêu cầu duy trì và phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, đồng thời giảm thiểu tác động từ chi phí vận chuyển gia tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Trong khi đó, đơn vị thành viên khác của Petrovietnam là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường.

Về lĩnh vực hạ nguồn của Petrovietnam, nhà máy Đạm Cà Mau và nhà máy Đạm Phú Mỹ đều sản xuất ổn định nhờ nguồn khí trong nước, góp phần đảm bảo nguồn cung phân bón cho thị trường.

Trong lĩnh vực vận tải, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chủ động rà soát và điều chỉnh hoạt động của đội tàu, đảm bảo các tàu đã được đưa về vị trí neo đậu an toàn và chuẩn bị phương án di chuyển khỏi vùng rủi ro khi cần thiết.

Cùng đó, Petrovietnam đã thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Với các giải pháp điều hành đồng bộ và sự chủ động từ sớm, Petrovietnam cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường trong nước, góp phần hạn chế tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Petrovietnam an ninh năng lượng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú, đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
(Ngày Nay) - Đến 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh buổi sáng, dao động quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ mua - bán vẫn neo ở mức cao từ 2,6 đến 8,9 triệu đồng/lượng.
Công nhân đường sắt nỗ lực khắc phục sự cố cầu Ghềnh sau khi xảy ra tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn. Ảnh: Sỹ Tuyên
Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh
(Ngày Nay) - Ngày 9/3, tại buổi kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời sản xuất thay mới nhịp N2.
Các nghệ sĩ và đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” lan tỏa giá trị văn hóa Việt
(Ngày Nay) - Chiều 7/3, tại Trung tâm văn hóa Marius Sidobre (thành phố Arcueil, tỉnh Val-de-Marne, vùng Île-de-France), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Tinh Hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) tổ chức triển lãm tranh và sách với chủ đề “Hồn Việt trên đất Pháp”, thu hút đông đảo trí thức, nghệ sĩ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đến tham dự.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX thuộc đơn vị bầu cử số 3.
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
(Ngày Nay) - Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ, Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế ICOMOS đã tổ chức hội thảo trực tuyến về vai trò của phụ nữ trong bảo vệ di sản văn hóa trên nhiều khu vực. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của 5 chuyên gia đến từ: vùng cực, châu Phi, Palestine, Amazon và Nam Á chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu về di sản, thách thức và sáng kiến tại các quốc gia.