Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu

(Ngày Nay) - Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Tại các sàn giao dịch lớn, cổ phiếu của Qantas Airways, Air New Zealand, Cathay Pacific và các hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng loạt lao dốc từ 4% đến hơn 10% ngay trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tình hình tại Trung Đông đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi hơn 37.000 chuyến bay đã bị hủy tính từ cuối tháng 2 đến ngày 8/3 theo dữ liệu từ Cirium. Trong bối cảnh không phận bị thắt chặt do lo ngại tên lửa và máy bay không người lái, hành khách buộc phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho các chuyến bay thuê riêng hoặc hành trình đường bộ để thoát khỏi vùng xung đột.

Trước diễn biến này, Australia đã yêu cầu thân nhân các nhà ngoại giao rời khỏi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), trong khi sân bay Muscat tại Oman phải ưu tiên cho các chuyến bay chính phủ và thương mại. Ngược lại, Air India đã tăng cường hàng chục chuyến bay thẳng đến châu Âu và Bắc Mỹ để phục vụ nhu cầu di chuyển tránh vùng xung đột.

Chuyên gia phân tích hàng không độc lập Brendan Sobie tại Singapore, nhận định rằng môi trường hoạt động vốn đã khó khăn do bất ổn kinh tế nay lại càng trở nên mờ mịt và rủi ro hơn bao giờ hết. Đồng quan điểm, chuyên gia Subhas Menon, người đứng đầu Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), cảnh báo rằng giá nhiên liệu bay thực tế có thể tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng 20% của dầu thô do sự khan hiếm nguồn cung. Ông nhấn mạnh rằng việc không phận bị đóng cửa khiến thời gian bay kéo dài, gây áp lực trực tiếp lên chi phí và nguồn lực phi hành đoàn. Đặc biệt, ông cũng lưu ý về rủi ro từ các hợp đồng dự phòng giá nhiên liệu, vốn có thể gây thua lỗ nặng nề cho các hãng nếu thị trường đảo chiều.

