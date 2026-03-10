Ngành đường sắt tăng 10% giá vé và 15% cước vận chuyển hàng hóa

(Ngày Nay) - Ngành đường sắt đã có quyết định điều chỉnh tăng giá cước vận tải do giá nhiên liệu có sự biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.
Một đoàn tàu chuyên chở hàng hóa container của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, đơn vị này đã thực hiện tăng 10% giá vé hành khách so với mức giá đang áp dụng trước thời điểm điều chỉnh, đồng thời giá cước vận chuyển hàng hóa cũng được điều chỉnh tăng 15%.

“Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh do xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải,” lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết.

Ngoài ra, phía ngành Đường sắt cũng nhìn nhận việc điều chỉnh giá đã được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn bảo đảm duy trì hoạt động vận tải ổn định.

Với việc xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng trên thế giới, kéo theo giá xăng, dầu tăng vọt. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng.

Trước đó, từ 15 giờ ngày 7/3, xăng E5RON92 có mức trần là 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 5/3.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, lên ngưỡng 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, giá mới là 35.091 đồng/lít.

Ngành đường sắt cước vận chuyển

(Ngày Nay) - Ngày 9/3, tại buổi kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời sản xuất thay mới nhịp N2.