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Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, mang trải nghiệm thanh mát từ cao nguyên đến người tiêu dùng Việt

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 22/06/2026, Dalatmilk chính thức giới thiệu Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C, sản phẩm mới thuộc dòng thức uống sữa lên men kết hợp trái cây, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên cao nguyên Đà Lạt.
Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, mang trải nghiệm thanh mát từ cao nguyên đến người tiêu dùng Việt

Trong nhiều năm qua, Dalatmilk - “Di sản từ cao nguyên” - thương hiệu sữa tươi sạch gắn liền với vùng đất Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa và phát triển nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng. Từ nền tảng đó, thương hiệu từng bước xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn gắn liền với sự thơm ngon, thanh khiết và cảm hứng từ thiên nhiên.

Ngày nay, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nhu cầu đối với các loại thức uống cũng trở nên đa dạng hơn. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ tìm kiếm một sản phẩm giúp giải khát mà còn mong muốn thưởng thức những hương vị mới mẻ, phù hợp với lối sống năng động và nhịp sinh hoạt hiện đại. Những sản phẩm sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, mang lại cảm giác tươi mát và tiện lợi trong nhiều hoàn cảnh ngày càng được quan tâm.

Trên hành trình mở rộng danh mục sản phẩm từ nguồn sữa tươi cao nguyên, Dalatmilk từng bước phát triển thêm những dòng thức uống đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ sự thấu hiểu đó, Dalatmilk phát triển dòng Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dalatmilk Cool C - sự kết hợp giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên và nước trái cây, với vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu ngọt ngào đặc trưng, mang đến trải nghiệm mới, thanh mát, cuốn hút phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là những người trẻ yêu thích sự tươi mát, dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên.

Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, mang trải nghiệm thanh mát từ cao nguyên đến người tiêu dùng Việt ảnh 1

Với dung tích 450ml và thiết kế tiện lợi, sản phẩm phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời

Dâu tây là một trong những hình ảnh đặc trưng gắn liền với vùng đất Đà Lạt. Những vườn dâu trải dài trên cao nguyên đã trở thành một phần trong ký ức của nhiều du khách khi nhắc đến thành phố ngàn hoa. Chính vì vậy, hương vị dâu được Dalatmilk lựa chọn cho sản phẩm mới như một cách tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên Đà Lạt, đồng thời mang những nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh hương vị, sản phẩm tiếp tục kế thừa những giá trị mà Dalatmilk theo đuổi trong quá trình phát triển danh mục sản phẩm của mình. Các nguyên liệu được lựa chọn từ nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng chất tạo màu và hương liệu tổng hợp. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C trở thành lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng đang hướng đến những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức mới mẻ, vừa mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.

Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, mang trải nghiệm thanh mát từ cao nguyên đến người tiêu dùng Việt ảnh 2

Nhà máy chế biến sữa của Dalatmilk được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hoàn toàn tự động và hiện đại bậc nhất thế giới

Với dung tích 450ml, sản phẩm được phát triển để đáp ứng nhu cầu giải khát trong nhiều thời điểm khác nhau, phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị. Thiết kế tiện lợi giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Vị ngon thanh mát cùng cảm giác sảng khoái từ sản phẩm góp phần mang đến những khoảng nghỉ dễ chịu giữa nhịp sống năng động.

Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C cũng là bước tiếp theo trong hành trình làm mới danh mục sản phẩm của Dalatmilk. Việc bổ sung hương vị mới góp phần đa dạng hoá lựa chọn, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới của thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Từ nguồn sữa tươi cao nguyên, những ý tưởng mới tiếp tục được phát triển, trong hành trình ấy, thiên nhiên Đà Lạt vẫn là nguồn cảm hứng xuyên suốt để Dalatmilk mang đến những sản phẩm giàu bản sắc và gần gũi với người tiêu dùng.

PV
Dalatmilk sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C

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