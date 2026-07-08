Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Ngày Nay) - Sáng 08/7, tại Hà Nội, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) chủ trì, giao Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt tổ chức Hội nghị "Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh - Góc nhìn pháp luật và thực tiễn".

Chính sách chỉ có ý nghĩa khi đến được với doanh nghiệp

Hội nghị là một trong những hoạt động triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận kịp thời các quy định mới, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phát biểu khai mạc, ông Cao Đăng Vinh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), cho rằng Quyết định số 84/QĐ-TTg là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Theo ông, trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng áp đảo trong nền kinh tế, hiệu quả thực thi chính sách không chỉ quyết định khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn phản ánh chất lượng quản lý nhà nước và năng lực tổ chức thi hành pháp luật.

"Một chính sách chỉ thực sự phát huy giá trị khi được triển khai thống nhất, đến đúng đối tượng và được doanh nghiệp vận dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh", ông Cao Đăng Vinh nhấn mạnh.

Từ góc độ quản lý nhà nước, việc hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc ban hành quy định mà cần bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin pháp luật đầy đủ, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực thực thi. Đây cũng là điều kiện để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và ổn định.

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Các tham luận tập trung phân tích những điểm mới của Quyết định số 84/QĐ-TTg cũng như các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, chính sách về thuế, phí, lệ phí, đất đai, chuyển đổi số và các chính sách ưu đãi khác.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng không ít chính sách hỗ trợ vẫn gặp khó trong khâu thực hiện do thủ tục còn phức tạp, thông tin chưa được truyền tải đầy đủ hoặc doanh nghiệp thiếu nguồn lực để tiếp cận và vận dụng quy định pháp luật.

Các chuyên gia nhận định, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần chú trọng hơn tới khâu tổ chức thi hành pháp luật. Việc giảm chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ pháp lý và xây dựng các kênh tư vấn thuận tiện sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hạn chế các rủi ro pháp lý.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường các giải pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp do người khuyết tật làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật thông qua việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật và các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Duy trì đối thoại để chính sách đi vào cuộc sống

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều kiến nghị từ doanh nghiệp, luật sư và các chuyên gia.

Các đại biểu thống nhất cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đa dạng hóa hình thức phổ biến chính sách theo hướng trực tuyến, mở rộng mạng lưới tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, cơ chế đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp cần được duy trì nhằm kịp thời tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật.

Phát biểu bế mạc hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Thái, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt, đánh giá hội nghị đã trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở, thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông khẳng định, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, chuyển tải các kiến nghị xác đáng đến cơ quan có thẩm quyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Theo ông, dù hội nghị đã khép lại, tinh thần đối thoại và đồng hành với doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động truyền thông chính sách, phản ánh thực tiễn và hỗ trợ pháp lý trong thời gian tới.

Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh tiếp tục được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, việc thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn sẽ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.