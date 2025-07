Đảng bộ PV GAS VUNG TAU hoàn thành xuất sắc công tác 6 tháng đầu năm 2025

PV GAS VUNG TAU triển khai nhiệm vụ năm 2025 trong bối cảnh những thuận lợi và thách thức đan xen. Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/ Tổng công ty), cùng với việc sở hữu đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm cao và người lao động giàu kinh nghiệm, là nền tảng vững chắc cho phát triển. Hệ thống quản trị nhân sự, quản lý và văn hóa doanh nghiệp "Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm" đã đi vào chiều sâu, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, văn hóa an toàn được chú trọng, nâng cao nhận thức, cùng với hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, thống nhất, đã góp phần vào những thành tựu chung của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng đối mặt với nhiều khó khăn từ bối cảnh quốc tế nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt và những thách thức nội tại như nguồn khí giá rẻ giảm mạnh, nguy cơ sự cố kỹ thuật từ thiết bị đã hoạt động lâu năm… Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, kêu gọi hệ thống chính trị đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nửa đầu năm 2025.

Đảng ủy PV GAS VUNG TAU đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên mọi mặt hoạt động, từ công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) đến công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Một trong những điểm sáng nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ PV GAS VUNG TAU lần thứ IV đúng quy định của Đảng và đạt các mục tiêu đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy quan tâm đặc biệt, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề tư tưởng, góp phần tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Công ty.

Về SXKD, công tác an ninh, an toàn trong hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) tại các công trình khí do PV GAS VUNG TAU quản lý được duy trì và đảm bảo, không có vụ việc tai nạn lao động hay sự cố mất an ninh trật tự nào xảy ra trong 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm 2025, Nhà máy GPP Dinh Cố đã tiếp nhận khoảng 1.279,5 triệu m3 khí ẩm, sản lượng LPG đạt 126,7 ngàn tấn và condensate đạt 31,8 ngàn tấn. Kho LNG Thị Vải đã tiếp nhận an toàn tuyệt đối 03 chuyến tàu nhập LNG. Đặc biệt, vào đầu tháng 3/2025, PV GAS VUNG TAU đã phối hợp với các bên hoàn thành chạy thử quá trình nâng công suất tái hóa khí LNG Thị Vải lên trên 171 tấn/giờ, đảm bảo an toàn và tăng khả năng cấp khí LNG vào cao điểm mùa khô 2025. Công ty cũng đã hoàn thành một số hạng mục công việc để nâng cao độ tin cậy kho LNG Thị Vải và phối hợp triển khai các đầu việc PV GAS giao cho phương án nâng công suất cấp khí từ kho LNG Thị Vải bằng kho nổi FSRU.

Bên cạnh đó, PV GAS VUNG TAU đã đảm bảo tổ chức xuất nhập hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí và các khách hàng sử dụng dịch vụ cảng. Công tác BDSC được lập tiến độ chi tiết và hoàn thành 100% kế hoạch đầu việc trong 6 tháng đầu năm. Các dự án đầu tư được Công ty lập kế hoạch chi tiết để triển khai, theo dõi và đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ Tổng công ty giao. PV GAS VUNG TAU luôn chủ động và tích cực phối hợp với các bên liên quan trong quá trình triển khai Dự án mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG tại Thị Vải lên 3 MMTPA.

Công tác an sinh xã hội được Đảng uỷ quan tâm và chỉ đạo thực hiện với nhiều chương trình nổi bật như: Duy trì hỗ trợ hàng tháng chương trình bữa cơm từ thiện 2000 đồng cho người già neo đơn, người lao động nghèo trên địa bàn; thực hiện chương trình thiện nguyện tại trung tâm bảo trợ trẻ em; tặng quà hội người mù; tổ chức nhặt rác làm sạch bãi biển;…

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo PV GAS VUNG TAU cũng nhận diện các khó khăn, thách thức còn rất lớn. Trong 6 tháng cuối năm, Công ty dự báo sẽ đối mặt với các yếu tố ảnh hưởng như mùa mưa cao điểm tiềm ẩn rủi ro cho công tác BDSC tại hiện trường, việc thực hiện Turn Around GPP lần thứ 5 phần 2 sẽ làm gia tăng áp lực công việc; thời gian dừng khí dự kiến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất...

Với những dự báo, nhận định trên, Đảng ủy PV GAS VUNG TAU sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong nửa cuối năm 2025: vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí Công ty quản lý; luôn sẵn sàng tiếp nhận, sản xuất và cung cấp khí/sản phẩm khí tối ưu; hoàn thành 100% kế hoạch BDSC thường xuyên, kiểm định hiệu chuẩn; tập trung triển khai hoàn thành Turn Around GPP lần thứ 5, phần 2; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, thực hiện tiết giảm chi phí phù hợp, hiệu quả; áp dụng mạnh mẽ các ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD; thực hiện công tác chuyển đổi số và triển khai hệ thống ERP theo lộ trình của Tổng công ty;…

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu, Đảng ủy PV GAS VUNG TAU quyết tâm lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2025, góp phần vào thắng lợi chung cả năm 2025 của Công ty và PV GAS.