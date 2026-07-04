Đẳng cấp mới của người Hải Phòng: Sống riêng tư giữa trung tâm của giới tinh hoa trên đảo Vũ Yên

(Ngày Nay) - Một căn biệt thự đẹp chưa đủ nếu thiếu sự riêng tư. Một khu đô thị hiện đại cũng chưa đủ nếu thiếu những người hàng xóm đồng điệu. Đẳng cấp mới của tầng lớp tinh hoa Hải Phòng giờ đây là chuyển về Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, sở hữu hai đặc quyền hiếm có, gồm không gian sống biệt lập và cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp.

Giới giàu ưu tiên những địa chỉ mang lại trải nghiệm sống chất lượng

Có một nghịch lý thú vị trong lựa chọn nơi an cư của giới tinh hoa toàn cầu. Càng thành đạt, họ càng muốn rời xa sự náo nhiệt của đô thị. Nhưng cũng chính họ lại không muốn sống tách biệt hoàn toàn khỏi những người có cùng lối sống, giá trị và vị thế.

Tâm lý này được phản ánh qua công thức chung hình thành những "thủ phủ" của giới thượng lưu. Tại The Peak (Hong Kong), các tỷ phú, CEO và giới tài chính quốc tế chọn sống trên những sườn núi yên tĩnh, chỉ cách khu Central - trung tâm tài chính châu Á khoảng 10 phút di chuyển.

Tại Sentosa Cove (Singapore), song hành với những biệt thự hướng biển hay bến du thuyền riêng là cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư và giới tài phiệt quốc tế.

Tương tự, tại Dubai, dù liên tục xuất hiện nhiều dự án siêu sang, Palm Jumeirah vẫn giữ sức hút nhờ mạng lưới cư dân tinh hoa, gồm giới tỷ phú và các ngôi sao toàn cầu.

Theo The Wealth Report của Knight Frank, giới tinh hoa ngày càng coi bất động sản nhà ở hạng sang như một tài sản dài hạn, đồng thời ưu tiên những địa chỉ mang lại trải nghiệm sống chất lượng. The Peak, Sentosa Cove hay Palm Jumeirah đều cho thấy giá trị của một bất động sản cao cấp không chỉ nằm ở kiến trúc hay vị trí, mà còn ở môi trường sống và cộng đồng cư dân.

Xu hướng này cũng đang dần hiện hữu tại Hải Phòng, đặc biệt là tại Vinhomes Royal Island.

Trong nhiều năm, giới doanh nhân đất Cảng khẳng định vị thế, chất chơi của mình bằng những căn nhà phố, biệt thự trong khu vực trung tâm nhằm tiện lợi giao thương. Nhưng khi hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, cách nhìn về giá trị của một ngôi nhà cũng thay đổi. Từ chỗ đáp ứng nhu cầu ở, bất động sản ngày càng được xem là không gian nghỉ dưỡng, mở rộng những kết nối chất lượng, đồng thời định danh vị thế chủ nhân.

Chuẩn sống mới của giới thành đạt Hải Phòng

Chỉ sau 2 năm đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một đô thị đảo nghỉ dưỡng giữa trung tâm mới của Hải Phòng. Khi khoảng cách tới nội đô được rút ngắn chỉ còn 5 phút qua cầu Hoàng Gia, hàng nghìn cư dân đã chuyển về sinh sống, giá trị của dự án cũng bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở cộng đồng.

Những tuyến phố đã sáng đèn mỗi tối. Hệ thống tiện ích thượng lưu liên tục đón cư dân và du khách. Những cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân trên sân golf, những buổi cà phê cuối tuần ven sông hay các sự kiện cộng đồng dần trở thành nhịp sống thường nhật.

Lối sống này đặc biệt phù hợp với đặc trưng của giới thành đạt Hải Phòng - những người vốn coi trọng các mối quan hệ xã hội và kết nối kinh doanh. Một vòng golf buổi sáng có thể mở ra cơ hội hợp tác mới. Một buổi tiệc tại bến du thuyền có thể trở thành nơi kết nối các đối tác. Con cái học cùng trường, gia đình cùng tham gia các hoạt động cộng đồng… tất cả góp phần hình thành mạng lưới quan hệ tự nhiên mà bền vững.

Song song với cộng đồng là đặc quyền về không gian sống.

Lợi thế của Vinhomes Royal Island là nằm trọn trên đảo Vũ Yên biệt lập, được bao bọc bởi 3 dòng sông lớn, tách khỏi nhịp sống đông đúc của trung tâm nhưng vẫn kết nối nhanh với lõi đô thị Hải Phòng thông qua hệ thống cầu và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Các dòng biệt thự ven sông hay nhà vườn sở hữu diện tích lớn, nhiều khoảng xanh, mặt nước, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Sự riêng tư, khép kín của đô thị đảo không đồng nghĩa với cô lập, thiếu liên kết. Chỉ trong phạm vi vài bước di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia, bến du thuyền, quảng trường Châu Âu, phố đi bộ công viên Vũ Yên, Vincom Mega Mall, hệ thống trường học và hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội... Đó cũng là mô hình sống - tận hưởng đã được chứng minh tại nhiều khu đô thị hạng sang trên thế giới: nơi con người không phải đánh đổi giữa sự riêng tư và những kết nối xã hội.

Nhiều năm liên tiếp, Hải Phòng duy trì vị thế cực tăng trưởng công nghiệp, logistics và cảng biển dẫn đầu miền Bắc. Tầng lớp doanh nhân và người có thu nhập cao được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, nguồn cung bất động sản hạng sang đáp ứng đồng thời các tiêu chí về vị trí, quy hoạch, tiện ích và cộng đồng vẫn còn khá hạn chế. Điều này giúp những đại đô thị đã bước qua giai đoạn xây dựng để chuyển sang giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân như Vinhomes Royal Island có thêm lợi thế. Đây cũng chính là địa chỉ định danh mới của giới thượng lưu Hải Phòng.