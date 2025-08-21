Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Mỹ cam kết tăng cường hợp tác

(Ngày Nay) - Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ mong muốn cử thêm nhiều đoàn sang thăm Việt Nam, nhất là các đoàn thanh niên, để trực tiếp tìm hiểu thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Ngày 20/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ ở thành phố New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã thăm trụ sở và làm việc với Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Buổi làm việc do đồng chí Joe Sims, Đồng Chủ tịch Đảng chủ trì với sự tham dự của Lãnh đạo các Ban của Đảng Cộng sản Mỹ và một số cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại New York.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quá trình hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước qua các giai đoạn lịch sử, chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực cũng như tại mỗi nước.

Đại diện Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc trước nhiều thành công của Cách mạng Việt Nam, nhất là thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong những năm qua.

Lãnh đạo các Ban của Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định sự trân trọng và đánh giá cao tình cảm, sự đoàn kết, ủng hộ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam dành cho các nước và nhân dân bạn bè trên thế giới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, bày tỏ vui mừng đến thăm đúng vào dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 thành công; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong quá trình phát triển đất nước hiện nay; đồng thời, luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Mỹ.

Nhân dịp này, Đại sứ đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chia sẻ một số đường hướng và mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam thời gian tới.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, đa dạng hoá, đa phương hoá, trong đó Việt Nam mong muốn làm bạn bè và đối tác tin cậy của tất cả các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Hai bên thống nhất cần tăng cường trao đổi lý luận, giao lưu thế hệ trẻ và kết nối các phong trào công nhân, hòa bình giữa hai nước.

