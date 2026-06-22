Danko Symphony #7 – Dấu Yêu Còn Mãi: Cuộc hội ngộ của những giai điệu đi cùng năm tháng

(Ngày Nay) - Tối ngày 27/6, tại Khu đô thị Danko Riverside Bắc Ninh, sẽ diễn ra đêm nhạc Danko Symphony #7 với chủ đề “Dấu yêu còn mãi”. Sự kiện có sự góp mặt của hai nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến: Lam Trường và Hương Tràm, mang đến một không gian sang trọng của những cung bậc âm thanh cảm xúc, nơi hoài niệm và hiện tại cùng giao thoa.

Danko Symphony #7 - Khi ký ức hòa nhịp cùng cảm xúc

Tiếp nối thành công của các mùa Danko Symphony, đặc biệt là đêm nhạc Danko Symphony #6 vừa để lại nhiều dư âm đẹp tại Danko Center Tuyên Quang, Danko Group tiếp tục hành trình mang chuỗi sự kiện âm nhạc đỉnh cao đến với Bắc Ninh với chủ đề “Dấu yêu còn mãi”.

Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai giọng ca sở hữu dấu ấn riêng biệt trong thế giới nhạc Việt. Một người là Lam Trường - “anh Hai” gắn liền với thanh xuân rực rỡ của thế hệ 8X, 9X qua những bài hit vượt thời gian. Và một người là Hương Tràm - nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, giàu tự sự, luôn chinh phục người nghe bằng những bản ballad nồng nàn, sâu sắc.

Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ tạo nên một sự giao thoa đầy thú vị. Nếu những khán giả từng lớn lên cùng âm nhạc của Lam Trường được tìm về miền ký ức thân thuộc, thì Hương Tràm lại mang đến hơi thở của dòng chảy đương đại, chạm vào trái tim người nghe bằng sự tinh tế và chân thành. Chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra một hành trình chạm đến cảm xúc, nơi mỗi góc tâm hồn đều có thể tìm thấy tiếng vang từ những kỷ niệm đẹp của riêng mình.

Từ những đêm nhạc cộng đồng đến hành trình vun đắp giá trị sống

Âm nhạc luôn sở hữu một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn theo cách kỳ diệu nhất. Đó cũng là lý do Danko Group dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chiến lược phát triển các khu đô thị của mình.

Theo đại diện từ Chủ đầu tư, một môi trường sống chất lượng không chỉ được đo đếm bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ hay cảnh quan đầu tư bài bản. Giá trị cốt lõi của một KĐT còn được nuôi dưỡng bởi những trải nghiệm tinh thần phong phú, những hoạt động cộng đồng nhân văn và những khoảnh khắc gắn kết giữa các cư dân.

Danko Symphony cũng được phát triển từ triết lý đó. Qua từng mùa tổ chức, chương trình ngày càng khẳng định vị thế của một chuỗi sự kiện nghệ thuật mang bản sắc riêng. Mỗi đêm nhạc là một câu chuyện riêng biệt, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ và lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Thăng hoa giữa không gian đô thị tràn đầy sức sống

Việc lựa chọn Danko Riverside làm điểm dừng chân tiếp theo của Danko Symphony trong năm 2026 không phải là sự ngẫu nhiên. Tính từ năm 2025, đây đã là lần thứ 3 chuỗi nghệ thuật Danko Symphony quay trở lại với thị trường Bắc Ninh, minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc và tâm huyết của Danko Group đối với vùng đất Kinh Bắc.

Danko Riverside đang từng bước hiện thực hóa diện mạo của một không gian sống hiện đại, năng động. Cùng với hạ tầng đồng bộ, những cung đường nội khu rợp bóng cây xanh và các không gian công cộng tại đây đã dần trở thành điểm hẹn gặp gỡ, giao lưu quen thuộc của cư dân toàn khu vực.

Thời gian gần đây, Danko Riverside là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội nghệ thuật, không gian check-in sáng tạo cùng các chương trình gia đình ấm cúng. Tất cả đang “dệt” nên một nhịp sống ngày càng rạng rỡ tại KĐT.

Đêm nhạc Danko Symphony #7 chính là điểm nhấn tiếp theo trên hành trình kiến tạo cộng đồng tại dự án, hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa nổi bật nhất Bắc Ninh cuối tháng 6 này. Giữa không gian đô thị châu Âu đẳng cấp của Danko Riverside, sự kết hợp giữa Lam Trường và Hương Tràm sẽ là “chiếc vé tàu” đưa khán giả trở về miền ký ức vẹn nguyên, xóa nhòa mọi khoảng cách để khán giả cùng thăng hoa và sẻ chia những xúc cảm trọn vẹn.