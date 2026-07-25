Không phải Bali hay Phuket, nền tảng du lịch hàng đầu thế giới chọn Phú Quốc vào top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất hành tinh

Phú Quốc – trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp mới của Đông Nam Á
Không phải Bali, Phuket hay Maldives, Phú Quốc là cái tên được nền tảng du lịch trực tuyến Expedia lựa chọn vào Top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 (Expedia Island Hot List 2026). Đây là bảng xếp hạng thường niên phản ánh những điểm đến biển đảo đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất về sự quan tâm của du khách toàn cầu. Phú Quốc cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam và một trong hai đại diện của châu Á, bên cạnh Palawan (Philippines).
Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển thuộc top đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao
Khác với nhiều bảng xếp hạng dựa trên bình chọn, Expedia Island Hot List được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm chuyến bay trên toàn bộ hệ sinh thái Expedia kết hợp với dữ liệu thảo luận trên mạng xã hội toàn cầu. Theo Expedia, lượng tìm kiếm các điểm đến biển đảo trong năm 2026 tăng trung bình 55%, còn lượng đề cập trên mạng xã hội tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này cho thấy du khách ngày càng ưu tiên những hòn đảo mới nổi, nơi vừa sở hữu cảnh quan đẹp, trải nghiệm đa dạng, vừa mang lại giá trị tốt hơn cho kỳ nghỉ.
Trong bối cảnh đó, Phú Quốc được Expedia lựa chọn là "Best for Affordable Luxury" – điểm đến tiêu biểu dành cho những kỳ nghỉ sang trọng với mức chi phí hợp lý.
"Phú Quốc đang nhanh chóng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp mới của Đông Nam Á. Đây là lựa chọn nổi bật dành cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm sang trọng nhưng không phải trả mức chi phí quá cao", Expedia nhận định. Theo nền tảng này, lượng đề cập về Phú Quốc trên mạng xã hội đã tăng tới 235% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế.
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Lượng đề cập về Phú Quốc trên mạng xã hội đã tăng tới 235% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế
Đây cũng là một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của ngành du lịch toàn cầu. Thay vì chạy theo những điểm đến vốn đã quá nổi tiếng và có mức chi phí ngày càng cao, du khách bắt đầu ưu tiên những nơi có thể mang đến chất lượng dịch vụ tương đương nhưng với ngân sách hợp lý hơn. Bên cạnh Syros (Hy Lạp) hay Porto Santo (Bồ Đào Nha), Phú Quốc được Expedia đánh giá là một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng "luxury with value" – nghỉ dưỡng cao cấp đi cùng giá trị vượt trội.
Việc góp mặt trong Expedia Island Hot List cũng tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận của các tổ chức và tạp chí du lịch uy tín thế giới dành cho đảo Ngọc. Năm 2025, Phú Quốc được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới. Đầu năm 2026, đảo Ngọc tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong hạng mục những hòn đảo đẹp nhất châu Á tại DestinAsian Readers' Choice Awards. Mới đây nhất, Travel + Leisure Luxury Awards cũng xếp Phú Quốc ở vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua Bali và chỉ đứng sau Maldives.
Lý do đưa Phú Quốc trở thành "ngôi sao mới" của du lịch châu Á
Sự ghi nhận của Expedia phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ của Phú Quốc trong những năm gần đây. Từ một điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên nguyên sơ, đảo Ngọc đang dần hình thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, mang đến cho du khách trải nghiệm kéo dài từ sáng tới đêm.
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Phú Quốc là hòn đảo duy nhất trong khu vực bắn pháo hoa nghệ thuật 2 lần trong mỗi đêm, 365 ngày trong năm
Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng như Bãi Kem, Bãi Sao hay quần đảo An Thới, Nam đảo Phú Quốc liên tục bổ sung các công trình và sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng như cáp treo ba dây tới Hòn Thơm, Công viên nước Aquatopia với làn trượt thế hệ mới đầu tiên trên thế giới, Cầu Hôn được CNN ca ngợi, Thị trấn Hoàng Hôn cùng các show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea, Symphony of the Sea và pháo hoa nghệ thuật mỗi đêm. Chuỗi trải nghiệm liên hoàn này giúp kéo dài thời gian lưu trú, đưa Phú Quốc tiến gần hơn mô hình điểm đến nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp của khu vực.
Cùng với đó là hệ thống lưu trú đa dạng từ khách sạn, resort đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, giúp Phú Quốc đáp ứng nhiều phân khúc khách quốc tế nhưng vẫn duy trì lợi thế về chi phí – yếu tố được Expedia đánh giá là điểm khác biệt nổi bật.
Khả năng kết nối của đảo cũng ngày càng được cải thiện với nhiều đường bay quốc tế, chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách nước ngoài và sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways. Trong thời gian tới, việc mở rộng mạng bay của hãng được kỳ vọng sẽ giúp Phú Quốc tiếp cận thuận lợi hơn các thị trường khách quốc tế.
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Việc mở rộng mạng bay của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ giúp Phú Quốc tiếp cận thuận lợi hơn các thị trường khách quốc tế.