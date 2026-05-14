Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Ngày 13/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV) kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna.

Tham dự cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã trao Thư chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đồng thời thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam phát biểu chào mừng bà Monica Kathina Juma.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của UNODC trong việc nâng cao năng lực quốc gia về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, kiểm soát ma túy và giải quyết các thách thức đang nổi lên, đặc biệt là tội phạm mạng.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với UNODC và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, Đại sứ một lần nữa cảm ơn UNODC đã phối hợp với Việt Nam trong việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025 (Công ước Hà Nội).

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các tiến trình ngoại giao - pháp lý cần thiết để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được đưa vào thực thi hiệu quả, góp phần vào quá trình bảo đảm an ninh mạng và phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao, giúp các quốc gia phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà Juma, UNODC sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy công lý, pháp quyền và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tân Tổng giám đốc UNOV kiêm Giám đốc điều hành UNODC nhấn mạnh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm mạng và khủng bố đang phát triển ngày càng phức tạp, tác động tiêu cực đến an ninh của các quốc gia, cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Juma cho rằng hệ thống đa phương và Liên hợp quốc đang chịu nhiều sức ép, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn tài chính ảnh hưởng tới hoạt động của Liên hợp quốc tại Vienna.

Tuy nhiên, bà khẳng định chủ nghĩa đa phương tiếp tục giữ vai trò then chốt trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Những khó khăn hiện nay cũng là cơ hội thúc đẩy Liên hợp quốc đổi mới và cải cách hoạt động của mình.

Thông qua tiến trình cải tổ “UN80” do Tổng Thư ký khởi xướng, Liên hợp quốc không chỉ hướng tới cắt giảm chi phí mà còn xây dựng và triển khai các hoạt động một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế.

Về định hướng thời gian tới, bà Juma cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện chiến lược hoạt động mới của UNODC và lộ trình cải cách tương ứng nhằm giúp tổ chức hoạt động tập trung, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tân Giám đốc điều hành UNODC cam kết tiếp tục củng cố cách tiếp cận toàn diện, bao trùm, đẩy mạnh phối hợp giữa các chương trình và lĩnh vực chuyên môn, mở rộng hợp tác với các tổ chức khu vực, giới học thuật, khu vực tư nhân và các chủ thể công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng tăng.

Bà Juma cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực phương Nam toàn cầu, được phản ánh đầy đủ hơn trong quá trình định hình các ưu tiên.

Khép lại bài phát biểu, bà Juma chia sẻ 3 phương châm chủ đạo cho nhiệm kỳ của mình gồm “trách nhiệm tập thể,” “niềm tin” và “cam kết,” đồng thời khẳng định sẽ làm việc một cách cởi mở và xây dựng với tất cả các quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả và tác động thực chất của UNODC đối với người dân và cộng đồng trên toàn thế giới.