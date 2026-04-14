Đẩy nhanh chuyển đổi số ngành y tế, tạo nền tảng cho môi trường số văn minh

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng đến công tác cập nhật cơ sở dữ liệu; đề xuất nhu cầu, trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác chuyển đổi số.

Ngày 13/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp rà soát nhiệm vụ thuộc kế hoạch của Bộ Y tế trong triển khai chuyển đổi số y tế.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo về nhóm công việc cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuân thủ theo yêu cầu của công tác chuyển đổi số ngành Y tế.

Trong đó, nổi bật là 14 cơ sở dữ liệu thuộc nhiệm vụ triển khai năm 2026 đã hoàn tất theo chức năng của từng Cục, Vụ; công tác làm sạch dữ liệu để đưa cơ sở dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cơ bản hoàn thành; Nhiệm vụ tái cấu trúc đã được triển khai,đáp ứng đúng theo vai trò, nhiệm vụ trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, trường thông tin về sổ Sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử cần được tổng hợp, phân tích, thống nhất phục vụ cho mục tiêu bệnh án điện tử đang được tổng hợp theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống."

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định với những nhiệm vụ của ngành y tế nhằm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết 214/NQ-CP, Đề án 06 đều hướng tới tạo nền tảng cho môi trường số văn minh, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch trong năm 2026, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng đến công tác cập nhật cơ sở dữ liệu; đề xuất nhu cầu, trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác chuyển đổi số; khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục nằm trong các dự án về 14 cơ sở dữ liệu y tế tại các đơn vị thuộc Bộ theo đúng kế hoạch.

Các đơn vị phối hợp làm việc với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia xúc tiến hoàn thành Đề án nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ phục vụ công tác đấu thầu, triển khai nhiệm vụ của năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, chuyển đổi số chính là nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại. Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị linh hoạt trong sử dụng, đề xuất kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số, có lập danh mục khoa học, chi tiết cùng với xây dựng kế hoạch, tờ trình nêu rõ nhiệm vụ, đề bài và yêu cầu bổ sung hoặc chuyển đổi (nếu có kế hoạch).

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh phải quyết liệt coi chuyển đổi số trở thành công cụ, môi trường làm việc thường xuyên của các cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ.