Hà Nội: Chủ động cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Ngày Nay) - Đến nay, một số địa bàn tại Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, diễn ra vào cuối tuần này.

Hoàn thiện khâu phục vụ kỳ thi

Tại các xã Hoài Đức, Đông Anh… công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được khẩn trương hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, xã đặc biệt chú trọng công tác phối hợp giữa các lực lượng. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cho thí sinh có điều kiện thuận lợi, tâm lý ổn định để hoàn thành tốt kỳ thi.

Xã Đông Anh có 1.792 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, tại 3 điểm thi, gồm trường THCS Cổ Loa, THCS Ngô Quyền và THCS Việt Hùng, với tổng số 76 phòng thi. Các trường đều được yêu cầu xây dựng phương án cụ thể để triển khai đồng bộ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi cơ bản đã hoàn thành.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh, Ban Chỉ đạo các kỳ thi của xã đã yêu cầu các điểm thi rà soát toàn bộ điều kiện phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng dự phòng, hệ thống điện nước, camera giám sát, tủ bảo quản đề thi và các thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi.

Trường THCS Việt Hùng đã xây dựng đầy đủ các phương án về an ninh, phòng cháy, chữa cháy, y tế và phân luồng giao thông. Các phòng thi được bố trí đủ bàn ghế theo quy định; hệ thống camera giám sát, máy phát điện, điện thoại cố định, máy photo và phòng để đồ của thí sinh đều được chuẩn bị đầy đủ.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo các kỳ thi xã Đông Anh, các lực lượng công an, y tế, điện lực và đoàn thanh niên đều xây dựng phương án riêng phục vụ kỳ thi. Công an xã được giao nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các điểm thi; ngành điện lực bố trí lực lượng trực 24/24 giờ và chuẩn bị nguồn điện dự phòng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Các tổ y tế thường trực tại điểm thi được thành lập nhằm sẵn sàng hỗ trợ các tình huống phát sinh. Đặc biệt, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo kế hoạch của Đoàn Thanh niên xã Đông Anh, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ nước uống, đồ dùng học tập, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi.

Đồng bộ từ chỉ đạo đến thực thi

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển; bố trí 224 điểm thi, với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, thời điểm này, các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã đều bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thành phố và các bộ phận liên quan tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tổ chức (lắp camera an ninh, chuẩn bị văn phòng phẩm, kinh phí…); theo dõi diễn biến dịch bệnh, mưa bão, cấp điện… để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và những thành viên tham gia.

Về kinh phí, thành phố đã bố trí đủ kinh phí để tổ chức kỳ thi, đặc biệt năm nay HĐND thành phố vừa thông qua nghị quyết về mức chi cho các kỳ thi đều tăng so với năm trước, trong đó có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Tuấn, công tác tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi và chuẩn bị các phương án xử lý tình huống phát sinh luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Năm nay, có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi. Trước kỳ thi, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi sẽ được tập huấn trực tiếp và trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tập huấn đồng bộ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Nội dung tập huấn không chỉ dừng ở việc quán triệt quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, giám sát thi mà còn tập trung vào kỹ năng xử lý các tình huống thực tế có thể phát sinh tại điểm thi.

Song song với đó, Hà Nội tăng cường các giải pháp giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực theo đúng quy định; các đoàn kiểm tra của Sở và Ban Chỉ đạo thi thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

"Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là tổ chức kỳ thi với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất", ông Nguyễn Quang Tuấn nói.