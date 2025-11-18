Đề xuất sửa thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi một số quy định về cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và tiêu chí, hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Sửa thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Sửa thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 7- Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 1 bộ hồ sơ đến Sở Y tế theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế có văn bản hướng dẫn trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Tổ thẩm định do lãnh đạo Sở Y tế hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ y làm tổ trưởng, các thành viên bao gồm: đại diện phòng nghiệp vụ y – Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện khu vực hoặc trung tâm y tế khu vực và trưởng trạm y tế xã, phường, đặc khu nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 Thông tư số 17/2014/TT-BYT, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi thay đổi địa điểm, trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải bảo đảm các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 17/2014/TT-BYT và báo cáo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm gửi Sở Y tế để thẩm định các điều kiện hoạt động tại địa điểm mới. Sau khi thẩm định theo thủ tục quy định, Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động theo địa điểm mới.

Trường hợp giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ bị mất, rách, hỏng thì trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có trách nhiệm gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2b Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ, Sở Y tế có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng thay thế các cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trở lên" tại điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8 bằng cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, thành phố trở lên"; thay thế cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm" tại khoản 5 Điều 11 bằng cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh có trách nhiệm"; thay thế cụm từ "trên địa bàn tỉnh, huyện" tại điểm c khoản 5 Điều 11 bằng cụm từ "trên địa bàn tỉnh".

PV
Bộ Y tế Sơ cấp cứu chữ thập đỏ Y tế Sức khoẻ Chữ thập đỏ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
(Ngày Nay) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) chính thức tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới: CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý. Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, đánh dấu nỗ lực của nhà trường và khoa trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.
Nhân vật Tệu và Vui Vẻ dẫn dắt khán giả khám phá thế giới rối nước.
Khám phá rối nước Việt qua chuỗi video truyền thông sáng tạo
(Ngày Nay) - Từ sân khấu làng quê đến thế giới trực tuyến, nghệ thuật múa rối nước đang được kể lại bằng cách thức mới qua chuỗi video truyền thông của dự án “Ngọc Thủy Đình”. Những thước phim sinh động không chỉ tái hiện hậu trường sân khấu mà còn lan tỏa tình yêu di sản bằng ngôn ngữ hiện đại trên không gian số.
Viettel ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao tại UAE
Viettel ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao tại UAE
(Ngày Nay) - Ngày 17/11/2025, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ( UAE ), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và EDGE, một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.
Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 10: “Ở đây ai cũng thương con” - Khi âm nhạc chạm vào nỗi lòng người con xa xứ
Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 10: “Ở đây ai cũng thương con” - Khi âm nhạc chạm vào nỗi lòng người con xa xứ
(Ngày Nay) - Live Stage 4 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau, nhưng khoảnh khắc khiến toàn bộ khán phòng lặng đi lại thuộc về tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con của team Anh Trai CONGB – một câu chuyện rất đời, rất thật về hành trình rời quê lập nghiệp và tình yêu vô điều kiện của người mẹ.