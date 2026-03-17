Đêm Valentine trắng của “Anh Trai Say Hi” 2025

(Ngày Nay) - Tối 16/3, đêm nhạc “Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert” đã được tổ chức tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với nhiều tiết mục đa dạng và hoạt động đặc biệt.

Concert được mở màn bằng liên khúc “Khát Vọng Là Người Việt - Còn Gì Đẹp Hơn” với sự góp mặt của toàn bộ dàn “anh trai” 2025. Các nghệ sĩ đồng loạt xuất hiện trên sân khấu với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hoà giọng vào hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào từ khán giả.

Tiếp nối chương trình là loạt ca khúc trẻ trung, sôi động, trong đó đáng chú ý là tiết mục “Người Yêu Chưa Sinh Ra” của BigDaddy, Robber, OgeNus, Phúc Du và Dillan Hoàng Phan. Với các đạo cụ như lúp cô dâu hay hoa cưới được các “anh trai” gửi tặng khán giả, hay chiếc xe mui trần phủ hoa và ruy băng, phần trình diễn tạo nên khoảnh khắc giao lưu gần gũi, gợi nhắc không khí Valentine trắng ngọt ngào.

Liên khúc Best 5 lần đầu được mang đến “Vũ trụ Say Hi” với các ca khúc “Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương”, “Đường Chân Trời”, “Chờ Anh Về” và “It’s Gon’ Be Alright”. Đặc biệt, “anh trai” Sơn.K gây bất ngờ khi trao nhẫn cho một khán giả may mắn trong tiết mục “Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương”.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của các tiết mục kết hợp với khách mời nữ như Min với tiết mục “Hơn Là Bạn”, Bảo Thy với song khúc “Make Up” và “Đa Nghi”, trong khi 52Hz mang đến bài hát “Em Đã Chờ Anh Bao Lâu”. Ca khúc “Sớm Muộn Thì”, với sự góp mặt của “em xinh” Lamoon, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình, khi khán giả tạo nên một “dàn đồng ca” đầy cảm xúc giữa SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Lấy cảm hứng từ ngày Valentine trắng 14/3, toàn bộ không gian chương trình, từ thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ cho đến trang phục đều được xây dựng xoay quanh sắc trắng chủ đạo. Các món quà mang tinh thần của ngày lễ tình nhân như gấu bông trắng, socola trắng hay kẹo marshmallow được trao tặng đến khán giả xuyên suốt chương trình, tạo ra trải nghiệm concert thú vị.

Ca khúc "Forever Say Hi" với sự tham gia của toàn bộ 30 "anh trai" vang lên như một lời chào khép lại hành trình cảm xúc của cả đêm nhạc và chương trình "Anh Trai Say Hi" 2025. Tiết mục là lời cảm ơn của Ban Tổ chức và các nghệ sĩ gửi đến khán giả, những người đã đồng hành cùng chương trình trong hành trình gần 1 năm vừa qua.

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào 20/9/2025, “Anh Trai Say Hi” 2025 liên tục giữ vị trí #1 về chương trình được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm của dàn “anh trai” 2025 cũng liên tục dẫn đầu BXH Daily Top Artists Vietnam trên Spotify, cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của “Vũ trụ Say Hi” trong cộng đồng yêu nhạc.