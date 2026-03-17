Đêm Valentine trắng của “Anh Trai Say Hi” 2025

Hữu Quyết In bài viết
(Ngày Nay) - Tối 16/3, đêm nhạc “Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert” đã được tổ chức tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với nhiều tiết mục đa dạng và hoạt động đặc biệt.
Concert được mở màn bằng liên khúc “Khát Vọng Là Người Việt - Còn Gì Đẹp Hơn” với sự góp mặt của toàn bộ dàn “anh trai” 2025. Các nghệ sĩ đồng loạt xuất hiện trên sân khấu với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hoà giọng vào hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào từ khán giả.

Tiếp nối chương trình là loạt ca khúc trẻ trung, sôi động, trong đó đáng chú ý là tiết mục “Người Yêu Chưa Sinh Ra” của BigDaddy, Robber, OgeNus, Phúc Du và Dillan Hoàng Phan. Với các đạo cụ như lúp cô dâu hay hoa cưới được các “anh trai” gửi tặng khán giả, hay chiếc xe mui trần phủ hoa và ruy băng, phần trình diễn tạo nên khoảnh khắc giao lưu gần gũi, gợi nhắc không khí Valentine trắng ngọt ngào.

Liên khúc Best 5 lần đầu được mang đến “Vũ trụ Say Hi” với các ca khúc “Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương”, “Đường Chân Trời”, “Chờ Anh Về” và “It’s Gon’ Be Alright”. Đặc biệt, “anh trai” Sơn.K gây bất ngờ khi trao nhẫn cho một khán giả may mắn trong tiết mục “Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương”.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của các tiết mục kết hợp với khách mời nữ như Min với tiết mục “Hơn Là Bạn”, Bảo Thy với song khúc “Make Up” và “Đa Nghi”, trong khi 52Hz mang đến bài hát “Em Đã Chờ Anh Bao Lâu”. Ca khúc “Sớm Muộn Thì”, với sự góp mặt của “em xinh” Lamoon, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình, khi khán giả tạo nên một “dàn đồng ca” đầy cảm xúc giữa SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Lấy cảm hứng từ ngày Valentine trắng 14/3, toàn bộ không gian chương trình, từ thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ cho đến trang phục đều được xây dựng xoay quanh sắc trắng chủ đạo. Các món quà mang tinh thần của ngày lễ tình nhân như gấu bông trắng, socola trắng hay kẹo marshmallow được trao tặng đến khán giả xuyên suốt chương trình, tạo ra trải nghiệm concert thú vị.

Ca khúc "Forever Say Hi" với sự tham gia của toàn bộ 30 "anh trai" vang lên như một lời chào khép lại hành trình cảm xúc của cả đêm nhạc và chương trình "Anh Trai Say Hi" 2025. Tiết mục là lời cảm ơn của Ban Tổ chức và các nghệ sĩ gửi đến khán giả, những người đã đồng hành cùng chương trình trong hành trình gần 1 năm vừa qua.

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào 20/9/2025, “Anh Trai Say Hi” 2025 liên tục giữ vị trí #1 về chương trình được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm của dàn “anh trai” 2025 cũng liên tục dẫn đầu BXH Daily Top Artists Vietnam trên Spotify, cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của “Vũ trụ Say Hi” trong cộng đồng yêu nhạc.

Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội nhưng cần tính toán nguyện vọng
(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường “top” cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.
Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022