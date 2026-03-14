Người hâm mộ đón nhận bất ngờ từ Anh Trai "Say Hi" 2024

(Ngày Nay) - Ít ngày trước khi concert đêm 2 của Anh Trai "Say Hi” 2025 được tổ chức, ban tổ chức chương trình tiếp tục hé lộ về sự trở lại của dàn “anh trai” 2024.

Mới đây, trên fanpage chính thức của Anh Trai "Say Hi” đã xuất hiện bài đăng hé lộ về đêm diễn thứ 9 của dàn “anh trai” mùa đầu tiên. Thông tin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khán giả trẻ, với hơn 2 triệu lượt nhắc trên nền tảng Threads chỉ sau 12 tiếng đăng tải.

Ra mắt từ giữa năm 2024, Anh Trai “Say Hi” 2024 nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số, ghi nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thịnh hành như YouTube Trending, Spotify, iTunes. Các từ khoá liên quan đến chương trình nằm trong top chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong nhiều tháng liên tiếp.

Bên cạnh thành công về mặt truyền thông, Anh Trai "Say Hi” 2024 còn giành được nhiều giải thưởng uy tín như “Mai Vàng”, “Làn Sóng Xanh” hay danh hiệu “Hiện tượng Giải trí của năm 2024” do “Ngôi Sao Của Năm” trao tặng. Đặc biệt, chương trình được vinh danh trong “Top 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024” bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, dàn “anh trai” mùa 1 đã góp mặt trong 6 concert được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, cùng với 2 concert được tổ chức tại Mỹ, thu hút đông đảo khán giả tham dự. Thông tin về concert “Anh Trai Say Hi” 2024 đêm 9 sẽ được Ban Tổ chức công bố trong thời gian sắp tới, hứa hẹn mang đến một đêm diễn đáng nhớ cho người hâm mộ.