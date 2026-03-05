Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert tại Hà Nội thông báo dời ngày tổ chức sang 16/03/2026

(Ngày Nay) - Ban Tổ chức Anh Trai "Say Hi" 2025 - A White Valentine Concert thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình. Theo đó, sự kiện diễn ra vào ngày 14.03.2026 sẽ được dời sang ngày 16.03.2026.
Ngày 05/03/2026, Ban Tổ chức (BTC) Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert nhận được Công văn số 1149/SVHTT-VP do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội ban hành cùng ngày, liên quan đến thời điểm tổ chức chương trình.

Theo nội dung công văn, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội nhận định thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19:00 ngày 14/03/2026 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15/03/2026) - sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước.

Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ban Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý, Ban Tổ chức thông báo điều chỉnh thời gian diễn ra Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert. Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức vào 19:00 ngày 16/03/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thay cho lịch dự kiến ban đầu vào ngày 14/03/2026.

Ban Tổ chức cho biết việc điều chỉnh lịch diễn được thực hiện sau quá trình rà soát và cân nhắc các yếu tố liên quan đến công tác tổ chức. BTC đồng thời ghi nhận việc thay đổi thời gian có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tham dự của một bộ phận khán giả và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ khán giả dành cho chương trình. Cũng như, tin tưởng Khán giả sẽ thấu hiểu, đồng cảm và tự hào khi đóng góp vào thành công chung của Ngày hội non sông.

Ban Tổ chức cũng gửi lời xin lỗi chân thành và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành mà khán giả đã dành cho chương trình.

Do đây là tình huống bất khả kháng, toàn bộ vé đã mua sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng cho ngày 16/3/2026. Ban Tổ chức cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khán giả và sẽ mang đến một trải nghiệm concert trọn vẹn nhất vào ngày diễn mới. Khán giả có câu hỏi liên quan đến quyền lợi vé, vui lòng liên hệ Ticketbox - đơn vị phát hành vé để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

Anh Trai “Say Hi” 2025

