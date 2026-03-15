Đến 16 giờ đã có trên 72 triệu cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu

(Ngày Nay) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16 giờ ngày 15/3, đã có trên 72 triệu cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu.

Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ khẩn trương, tích cực. Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100% gồm: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95% là: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

Có 9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% là Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).

Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90% là Tây Ninh (89,95%). Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết: Không khí bầu cử, dư luận trong nhân dân, báo chí trong nước và quốc tế rất quan tâm về công tác bầu cử.

Cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự.

Cùng với đó, các cơ quan truyên thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ảnh đậm nét về ngày bầu cử, dành trọng tâm thời lượng để đăng tải tin, bài, hình ảnh phản ánh, cập nhật diễn biến bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tính đến 16 giờ ngày 15/3, theo thống kê của Trung tâm Không gian mạng Reputa-Tập đoàn Viettel, đã có 5.261 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước được giữ vững ổn định; chưa ghi nhận vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử.