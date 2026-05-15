Cổ phiếu KDH biến động ra sao từ đầu năm đến nay?

(Ngày Nay) - Cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) có đang trải qua giai đoạn biến động khá mạnh từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh nhóm bất động sản tiếp tục chịu áp lực từ yếu tố pháp lý, thanh khoản thị trường và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư…?

Đáng chú ý, diễn biến giá cổ phiếu KDH có xu hướng giảm mạnh rõ rệt (giảm hơn 10%) sau khi kết luận thanh tra liên quan đến doanh nghiệp được công bố ngày 6/2/2026.

Theo dữ liệu giao dịch từ ngày 6/2/2026 đến 15/5/2026, cổ phiếu KDH đã giảm từ 26.600 đồng/cổ phiếu xuống còn 23.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 2.850 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 10,71%.

Trong giai đoạn này, cổ phiếu từng tăng lên mức cao nhất 28.550 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/2/2026, tức chỉ vài phiên sau thời điểm công bố kết luận thanh tra. Tuy nhiên, sau nhịp hồi ngắn hạn, áp lực bán bắt đầu gia tăng khiến cổ phiếu bước vào xu hướng giảm kéo dài và rơi xuống mức thấp nhất 23.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 13/5/2026, đây đồng thời cũng là vùng đáy được ghi nhận trong 52 tuần giao dịch.

Diễn biến này cho thấy thị trường ban đầu chưa phản ứng quá tiêu cực với thông tin thanh tra, nhưng về trung hạn, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi đánh giá lại các rủi ro liên quan đến pháp lý dự án, tiến độ triển khai và khả năng phục hồi của thị trường bất động sản…

Xét theo từng tháng, KDH liên tục ghi nhận diễn biến kém tích cực trong những tháng đầu năm khi tháng 1 giảm 12,7%, tháng 2 giảm 0,91%, tháng 3 giảm 4,59%, tháng 4 giảm 2,31% và nửa đầu tháng 5 tiếp tục giảm 6,5%. Tính riêng trong quý 1/2026, cổ phiếu KDH giảm khoảng 16%.

Dù giá giảm, thanh khoản của cổ phiếu vẫn duy trì ở mức khá cao. Khối lượng giao dịch bình quân quý đạt khoảng 4,64 triệu cổ phiếu/ngày, trong khi phiên giao dịch sôi động nhất ghi nhận gần 9,65 triệu cổ phiếu vào ngày 11/2/2026. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rút hoàn toàn khỏi cổ phiếu, song chủ yếu mang tính ngắn hạn và giao dịch luân chuyển nhanh.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026, Nhà Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.500 tỷ đồng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở tại TP.HCM như dự án Gladia by the Water, Dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân… đồng thời kỳ vọng thị trường bất động sản dần hồi phục trong giai đoạn cuối năm.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của Nhà Khang Điền cho thấy, bức tranh kinh doanh vẫn tồn tại nhiều điểm cần lưu ý khi doanh thu thuần trong quý chỉ đạt khoảng 281 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 183 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 52%, còn khoảng 76,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh lên khoảng 327 tỷ đồng, gấp gần 2,8 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản thu nhập khác đột biến hơn 290 tỷ đồng, thay vì đến từ hoạt động bán hàng cốt lõi. Điều này cho thấy sự cải thiện lợi nhuận trong quý đầu năm chưa phản ánh sự phục hồi thực sự của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Một điểm đáng chú ý khác là áp lực tài chính gia tăng khá mạnh. Tính đến cuối quý I/2026, tổng nợ phải trả tăng lên khoảng 18.338 tỷ đồng, tăng hơn 42% chỉ sau một quý, trong đó vay nợ tài chính khoảng 15.348 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tiếp tục ở mức rất cao, khoảng 29.126 tỷ đồng. Khối lượng tồn kho lớn phản ánh lượng vốn rất lớn đang nằm trong các dự án dở dang và quỹ đất phát triển. Trong bối cảnh thị trường hồi phục chậm, điều này có thể tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền và chi phí lãi vay của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhìn tổng thể, Nhà Khang Điền vẫn sở hữu lợi thế về quỹ đất và thương hiệu tại TP.HCM. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay cho thấy thị trường đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về tiến độ dự án, khả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền và sự phục hồi thực chất trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Theo Kết luận thanh tra số 46/KL-TTCP ngày 6/2/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nhà Khang Điền bị xác định có nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phiếu như: Không đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ chào bán trái phiếu, có thể gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư; Công bố chậm báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với trái chủ năm 2022; Sử dụng nguồn tiền huy động từ trái phiếu không đúng mục đích công bố ban đầu.