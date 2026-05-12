Công ty TNHH Nhôm Nam Sung đoạt Huy chương Vàng và vinh danh thành tựu sáng chế, sáng tạo Quốc tế 2026

(Ngày Nay) - Sáng 12/5/2026, tại Ninh Bình, Hiệp hội những người Lao động Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức “Lễ trao Huy chương và vinh danh thành tựu sáng chế, sáng tạo Quốc tế” cho ông Đoàn Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung và Bà Trần Thị Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Vũ Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành. Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Câu lạc bộ và Hội UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương (AFUCA), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Về phía Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khoẻ Cộng đồng có: Nhà báo Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện KH nghiên cứu Hoa Kỳ, năng lực Việt Nam; Viện Phát triển văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; Nhà báo Lại Đức Hồng, Phó TBT Tạp chí văn hoá và phát triển; Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khoẻ Cộng đồng; Ông Nguyễn Đức Dũng, Nguyên phó Viện trưởng Viện chính sách Ban tôn giáo chính phủ; Phó Viện trưởng Viện phát triển văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài, Phó Viện trưởng kiêm Chánh Văn phòng Viện phát triển Văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Về phía Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam có: GS.TS Phan Quốc Nguyên - UVBCH, Trưởng Ban đối ngoại Hiệp hội những người Lao động Sáng tạo Việt Nam; Đại diện duy nhất BGK tại Việt Nam của Hiệp hội Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ Thế giới (Wiipa); Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Ban tổ chức Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam; Phó Tổng BT Tạp chí Lao động và Sáng tạo.

Về phía Công ty TNHH Nhôm Nam Sung có: Ông Đoàn Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung; Bà Trần Thị Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phan Quốc Nguyên – UVBCH, Trưởng Ban đối ngoại Hiệp hội những người Lao động Sáng tạo Việt Nam, Đại diện duy nhất BGK tại Việt Nam của Hiệp hội Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ Thế giới (Wiipa) cho biết, trong xu thế hội nhập toàn cầu và kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, tri thức và sáng chế đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng. Những ý tưởng sáng tạo hôm nay không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, mà còn mở ra những cơ hội mới cho khoa học, công nghệ và kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cuộc thi chính là diễn đàn uy tín để các nhà sáng chế, các tổ chức và doanh nghiệp kết nối, lan tỏa giá trị sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và khẳng định trí tuệ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới khoa học công nghệ và đạt thành tựu cao tại đấu trường quốc tế.

Đặc biệt, vượt qua rất nhiều vòng thi, rất vinh dự khi đại diện Việt Nam có: Ông Đoàn Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung và Bà Trần Thị Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng với 2 sáng chế bao gồm: Hệ cửa Slim ngoại thất NS-LUX AS146 và Hệ cửa đi trượt NSVN-97.

Có thể nói, Huy chương Vàng là sự ghi nhận cho những cống hiến bền bỉ, tinh thần đổi mới không ngừng và những giá trị sáng tạo mang tính ứng dụng cao, góp phần lan tỏa trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu sau khi nhận giải Huy chương vàng với sáng chế (Hệ cửa đi trượt NSVN-97), Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Đoàn Văn Cường nhấn mạnh: Cuộc thi không chỉ là nơi kết nối giữa ý tưởng – khoa học – doanh nghiệp – thị trường, mà còn được ví như một “chợ ý tưởng toàn cầu”, nơi hội tụ những sáng kiến giàu tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ, y tế, giáo dục, môi trường và đời sống xã hội. Thông qua cuộc thi, doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp cận các sản phẩm tiềm năng để đầu tư, thương mại hóa; bản thân nhà sáng chế được kết nối với nhà đầu tư và đối tác sản xuất; đồng thời nuôi dưỡng và tiếp thêm động lực cho Công ty TNHH Nhôm Nam Sung trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Xuất sắc đoạt Huy chương vàng của cuộc thi, Bà Trần Thị Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung xúc động bày tỏ, đây là giải thưởng ý nghĩa về công nghệ phát triển sản xuất, qua đó hỗ trợ quảng bá, giúp hình ảnh sản phẩm vượt qua các vòng thi nghiêm túc, công bằng để có kết quả cuối cùng. Chúng tôi đã nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua để gặt hái được thành quả xứng đáng.

Giải thưởng quan trọng này là nguồn động lực để Công ty TNHH Nhôm Nam Sung tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo nhiều hơn nhằm tạo ra những sản phẩm thiết yếu, hiệu quả trong đời sống kinh tế xã hội góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.