Điểm lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ tại TPHCM

(Ngày Nay) -Trong những ngày qua, bên cạnh “Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM cùng các ban, ngành đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn hướng tới các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công.

Vào sáng mai 25/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng sẽ đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều.

Ngoài ra Đoàn công tác sẽ thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, vào chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; tại nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thắp hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tại nhà quàn hài cốt các liệt sĩ vừa được tìm thấy. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe Ban Chỉ đạo 515 TPHCM báo cáo về kết quả triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trao đổi với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/7, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm lời chúc sức khỏe và lòng tri ân sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch sẽ, chất lượng chăm sóc thương binh, bệnh binh và người có công được nâng cao.

Ngày 22/7, đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn TPHCM.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng; nhà quàn hài cốt liệt sĩ và khu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi và Đền Bến Dược; thăm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn và không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại đây, đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các tổ, đội lấy mẫu (Đội 1, 2, 12), ghi nhận những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Hội Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình “Tri ân người giữ lửa”, gặp mặt 168 đại biểu là vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng, tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết xúc động chia sẻ: những thành quả của TPHCM hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lịch sử luôn ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường, đồng thời trân trọng những người âm thầm ở phía sau. Đó là những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người vợ liệt sĩ vượt qua mất mát, thay chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Không chỉ chăm sóc gia đình, họ còn vun vén, nuôi dạy con cháu, là chỗ dựa tinh thần giúp các thương binh vượt qua đau đớn. Những hy sinh ấy không thể đo đếm bằng huân chương hay thời gian mà được ghi nhận bằng sự thủy chung, tình yêu thương và đức hy sinh bền bỉ.

Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu với 3 người vợ thương binh nặng tiêu biểu: cô Phạm Mỹ Lan (phường Bình Tiên), cô Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn) và cô Trần Thị Thanh Thủy (phường Bình Thạnh). Ba người phụ nữ, ba câu chuyện khác nhau nhưng đều chung một tinh thần kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam. Các cô chính là những “người giữ lửa” thầm lặng, thiêng liêng cho gia đình và xã hội.

Cũng trong ngày 23/7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM và nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee tổ chức lễ trao ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1, trao tặng 54 bức ảnh chân dung đã được phục dựng đến thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn TPHCM. Trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động, khi những bức chân dung được trao tận tay, nhiều thân nhân lặng người ôm chặt di ảnh người thân sau hàng chục năm mong nhớ.

Không ít đại biểu và thân nhân xúc động, nghẹn ngào, không cầm được nước mắt khi lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người thân đã anh dũng hy sinh qua những bức ảnh được phục dựng. Những giọt nước mắt của niềm nhớ thương, tự hào và biết ơn đã làm cho buổi lễ trở thành dấu ấn sâu sắc, lan tỏa giá trị nhân văn của nghĩa cử tri ân.

Theo năm tháng, nhiều tấm ảnh liệt sĩ đã phai mờ, rách nát, chỉ còn lưu giữ những đường nét mờ nhạt. Đối với thân nhân, đó không đơn thuần là một bức ảnh, mà là kỷ vật thiêng liêng, là hình bóng của người thân đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tối 23/7, HTV tổ chức chương trình tọa đàm - cầu truyền hình trực tiếp mang tên “Tìm lại tên anh”, kết nối nhiều điểm cầu như Nhà hát HTV, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi)…

Thông qua những câu chuyện chân thực từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, chương trình tôn vinh tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nghĩa tình sâu nặng trong công cuộc tri ân. Đặc biệt, tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã bật khóc nghẹn ngào khi nhận di ảnh của chồng. Đây là bức ảnh được nhóm TeamLee phục dựng từ ảnh cũ để trao tặng cho bà, người vừa được công nhận là vợ liệt sĩ.

Nhóm TeamLee cũng tặng riêng bà Lệ bức ảnh liệt sĩ Quên đang ôm vợ trong giây phút hội ngộ, như tái hiện khoảnh khắc của giấc mơ cách đây gần 60 năm. Lời hẹn ngày trở về đã không thành hiện thực, nhưng hôm nay, giấc mơ ấy phần nào được bù đắp khi bà được ôm di ảnh và ký ức về người chồng đã hy sinh.

Cũng trong những ngày qua, tại Công viên Lê Thị Riêng và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TPHCM, nhiều cơ quan, đoàn thể đã tổ chức các chương trình dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Nhiều đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trung tâm chăm sóc người có công và các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Đã tìm được 101 bộ hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 24/7, Đội quy tập hài cốt Liệt sĩ đã tiến hành đào thăm dò hố đào mới theo lời kể của các nhân chứng. Trong ngày, với khối lượng đất đã đào hơn 70m3 Đội đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, cùng nhiều bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính đến hết ngày 24/7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Ngày 25/7 Đội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực hố đào mới.