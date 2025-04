Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có xu hướng tăng

Cụ thể, phổ điểm bài thi HSA của 30.793 thí sinh dự thi có dạng phân phối chuẩn với trung vị tại 80,0/150. Điểm cao nhất của các đợt thi vừa qua là 130/150 (thí sinh làm bài thi Phần 1- Toán học và xử lý số liệu, Phần 2 - Ngôn ngữ - Văn học, Phần ba - Khoa học theo 3 chủ đề Vật lý, Hóa học và Sinh học); thấp nhất 18/150; điểm trung bình là 80,2/150; độ lệch chuẩn là 14,6.

So với các đợt thi tháng 3 của các năm trước đây, điểm bài thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 3-5 điểm theo thang điểm 150) do các thí sinh được lựa chọn phần thi Khoa học hoặc Tiếng Anh theo năng lực và sở trường của học sinh. Do đó, điểm xét tuyển bằng kết quả thi HSA năm 2025 dự báo xu hướng cao hơn hơn so với các năm trước đây.

Thống kê phân bố của lượt thi, tỉ lệ thí sinh đạt ≥ 110/150 đạt 2,1%; đạt ≥ 105/150 chiếm 2,1%; mức điểm ≥ 100 là 10,1%; mức điểm ≥ 90/150 đạt 27,0%; từ 80/150 trở lên chiếm 51,1%; từ mức điểm 75/150 đạt 63,4%.

Thống kê thí sinh lựa chọn phần thi thứ ba có 47,1% chọn thi Tiếng Anh; 16,6% chọn thi Lí - Hóa - Sử; 11,3% chọn thi Lí - Hóa - Sinh; 7,4% chọn thi Sử - Địa - Lí; 5,7% chọn thi Sử - Địa - Sinh; các tổ hợp còn lại dưới 5% dự thi.

Bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông (HSA) năm 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 3 phần: Phần 1- Toán học và xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); Phần 2- Ngôn ngữ - Văn học (50 câu hỏi, 60 phút); Phần lựa chọn - Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút; lựa chọn 3 trong 5 chủ đề vật lí, hóa học, lịch sử, địa lý) hoặc Tiếng Anh (50 câu hỏi, 60 phút).

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 gồm 6 đợt tổ chức thi từ ngày 15/3 - 18/5 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 90.632 hồ sơ; trong đó, Hà Nội chiếm khoảng 35%, tiếp đó là Thái Bình, Thanh Hóa (6%); Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương (5%); Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bắc Giang (4%); Bắc Ninh, Phú Thọ (3%); Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam, Hà Tĩnh (2%), các tỉnh còn lại chiếm 0 - 1%/tỉnh.

Từ năm 2025, điểm bài thi HSA sẽ được chuyển đổi về thang điểm 30 theo Quy chế tuyển sinh đại học để phục vụ xét tuyển. Một chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng dựa trên điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương theo từng phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển… Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào phổ điểm và các hợp phần của bài thi phù hợp với yêu cầu chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo để tuyển sinh.

Đơn vị tổ chức thi khuyến nghị khối ngành đào tạo khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật lựa chọn phần thi Khoa học tối thiểu có 1 chủ đề thuộc lĩnh vực Vật lí hoặc Hóa học; khối ngành khoa học sức khỏe, nông nghiệp, y sinh lựa chọn phần thi Khoa học tối thiểu có 1 chủ đề thuộc lĩnh vực Sinh học; khối ngành khoa học xã hội và nhân văn lựa chọn phần thi Khoa học tối thiểu có 1 chủ đề thuộc lĩnh vực Lịch sử hoặc Địa lý; khối ngành Khoa học trái đất lựa chọn phần thi Khoa học tối thiểu có 1 chủ đề thuộc lĩnh vực Vật lí hoặc Địa lí; khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật học lựa chọn phần thi Khoa học tối thiểu có 1 chủ đề thuộc lĩnh vực Vật lí, Lịch sử hoặc Tiếng Anh; khối ngành ngoại ngữ, ngoại giao, ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài lựa chọn Tiếng Anh ở phần thi thứ ba.

Hai đợt thi HSA kế tiếp diễn tra trong tháng tư vào các ngày 12-13/4 và 19-20/4/2025, với quy mô đăng ký trên 31.000 thí sinh.