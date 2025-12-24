Xây dựng “lá chắn” an ninh vững chắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước

(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác chỉ đạo và phát động phong trào thi đua trong Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm an toàn các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn... trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, Kế hoạch được triển khai theo 3 đợt: Đợt 1, từ nay đến ngày 30/1/2026, phát động cao điểm tăng cường, hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tết Dương lịch 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới chào mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Đợt 2, từ ngày 1/2/2026 - 30/4/2026, thực hiện chiến dịch tăng cường, hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đợt tiếp theo sẽ được duy trì, thực hiện thường xuyên. Các đơn vị, UBND cấp xã tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp chỉ đạo gắn với chuyển đổi số, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại địa phương; định kỳ hằng năm, sơ kết đánh giá kết quả hoạt động, thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, 100% vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kịp thời có mặt nơi xảy ra khi được huy động để hỗ trợ công an cấp xã giải quyết vụ việc, tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường hỗ trợ công an cấp xã trong công tác phân luồng giao thông vào giờ cao điểm, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc; đồng thời hỗ trợ tổng rà soát dữ liệu phương tiện, làm sạch giấy phép lái xe và nắm bắt biến động cư trú để bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”...

Thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành chỉ thị, chủ động nghiên cứu chương trình, đề án nâng cao hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…

