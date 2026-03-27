Diễn đàn Bác Ngao 2026 kêu gọi mở cửa thị trường, thúc đẩy hòa bình và hợp tác

(Ngày Nay) - Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2026 tại Trung Quốc, các nhà lãnh đạo kêu gọi duy trì thương mại mở, tăng hợp tác đa phương và theo đuổi xu hướng hòa bình trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ngày 26/3, tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) năm 2026, các nước đã kêu gọi mở cửa thị trường bất chấp các cuộc xung đột toàn cầu.

Phiên họp toàn thể diễn ra tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc với sự tham dự của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) Triệu Lạc Tế và hơn 1.600 đại biểu từ các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, viện nghiên cứu và truyền thông đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh trong bối cảnh biến động phức tạp chưa từng có như hiện nay, các nước phải theo đuổi xu hướng hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi, cùng nhau xây dựng một mái nhà châu Á tốt đẹp hơn; phải từ bỏ xung đột và đối đầu để tạo ra một tương lai hòa bình và an ninh; từ bỏ sự cô lập và bài trừ để tạo ra một tương lai hợp tác và cùng có lợi; từ bỏ chính trị quyền lực và bắt nạt để tạo ra một tương lai công bằng và chính nghĩa; từ bỏ sự nghi ngờ và xa lánh để tạo ra một tương lai tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Ông Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ và chính xác triết lý phát triển mới, đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiếp tục mở cửa ở cấp độ cao và chia sẻ cơ hội với các quốc gia trên thế giới, hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đến khám phá và đầu tư, kinh doanh, phát triển tại Trung Quốc.

Với tư cách là diễn giả chính tại diễn đàn, theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng khẳng định Trung Quốc có thể trở thành tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ thương mại mở và dựa trên luật lệ trong thời kỳ phân mảnh toàn cầu đang ngày càng gia tăng.

Nhấn mạnh Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ sự thịnh vượng và ổn định của châu Á với thị trường nội địa rộng lớn, ông Wong bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các thị trường mở, qua đó góp phần củng cố niềm tin vào một hệ thống thương mại toàn cầu có tính dự đoán và ổn định cao hơn.

Thủ tướng Singapore cũng cho rằng hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN còn nhiều dư địa, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, trong đó có thể tận dụng thế mạnh của Trung Quốc về năng lượng tái tạo để hỗ trợ các sáng kiến như Lưới điện ASEAN.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN sắp tới, Singapore dự kiến sẽ thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, cảnh báo rằng trật tự toàn cầu hiện đang đối mặt với nhiều sức ép nghiêm trọng, người đứng đầu Chính phủ Singapore kêu gọi thúc đẩy các cơ chế hợp tác linh hoạt hơn dưới dạng các thỏa thuận nhiều bên, bên cạnh việc tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương truyền thống.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Diễn đàn châu Á Bác Ngao ông Ban Ki Moon và các lãnh đạo khách mời cho rằng BFA năm nay góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác và cùng nhau giải quyết các thách thức.

Tất cả các bên cần đề cao chủ nghĩa đa phương, sự cởi mở và bao dung, cùng có lợi và cùng thắng, để cùng nhau thúc đẩy một thế giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Trong bối cảnh việc tăng thuế quan trên diện rộng do chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ gây ra làm gia tăng bất ổn toàn cầu, các đại biểu tham dự BFA cũng đã kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và xây dựng một hệ thống thương mại đa phương mạnh mẽ hơn để đối phó với những thách thức hiện tại và củng cố nền tảng tăng trưởng toàn cầu.

Diễn đàn cũng chứng kiến các cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Mỹ, mối quan hệ song phương được xem là then chốt đối với sự ổn định và thịnh vượng kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, đánh giá về BFA, ngày 25/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva coi các nền tảng đối thoại đa phương như BFA là cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Bà nhấn mạnh Nga duy trì sự gắn kết tích cực với Trung Quốc và các đối tác châu Á khác, đồng thời sẵn sàng phát triển hợp tác kinh tế sâu rộng và bền vững hơn với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với chủ đề “Kiến tạo tương lai chung: Tình hình mới, cơ hội mới, hợp tác mới”, BFA năm 2026 diễn ra từ ngày 24-27/3, với cam kết tăng cường quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương và tìm kiếm sự phát triển chung; duy trì chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy phát triển mở, toàn diện, bền vững và chất lượng cao; làm sâu sắc thêm hợp tác khu vực và hội nhập kinh tế giữa các quốc gia châu Á.

Hội nghị thường niên năm nay tập trung vào các chủ đề như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu…