Điện Kremlin đề cập khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ

(Ngày Nay) - Theo người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước cần được chuẩn bị tỉ mỉ và sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ chắc chắn sẽ được cả hai bên hoan nghênh vào một thời điểm thích hợp, song việc tổ chức cần được chuẩn bị tỉ mỉ và không nên vội dự đoán thời gian cụ thể.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Peskov đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo tại Moskva.

Ông Peskov cũng cho rằng quá trình đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua con đường chính trị và ngoại giao hiện đang bị gián đoạn do khó khăn trong việc đạt được đồng thuận giữa các bên.

Người phát ngôn cũng chỉ ra rằng những hành động của các bên ở châu Âu chỉ làm xấu đi tình hình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết Moskva kỳ vọng Serbia sẽ tôn trọng cam kết và không cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tại buổi họp báo ở Moskva, trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố trước đó của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic về việc bán đạn dược cho Liên minh châu Âu, bà Zakharova nhấn mạnh Nga kỳ vọng Serbia sẽ thực hiện các cam kết đã đưa ra.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định các cơ quan chức năng Nga đang giám sát chặt chẽ hoạt động hạt nhân của Mỹ và các nước khác, bao gồm cả thử nghiệm vũ khí tấn công chiến lược. Theo bà, các tín hiệu từ Mỹ về thử nghiệm hạt nhân còn mâu thuẫn và Washington cần làm rõ các nguyên nhân cơ bản.

Trước đó, trong chương trình “60 Minutes” của đài truyền hình CBS phát sóng ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ cho biết sẽ sớm tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố như vậy sau khi Nga thông báo đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik và các cuộc thử nghiệm này “hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Nga." Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đang âm thầm tiến hành thử hạt nhân mà không công bố.

Trong tuyên bố trấn an dư luận sau đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thông báo cuộc thử nghiệm mà Tổng thống Trump đề cập chỉ là thử hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ mà không bao gồm các vụ nổ hạt nhân trên thực tế.

