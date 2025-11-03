Nga ưu tiên giải pháp thực chất cho Ukraine

(Ngày Nay) - Phía Nga cho biết, hiện tại không cần thiết phải có một hội nghị chóng vánh giữa hai Tổng thống Putin-Trump, thay vào đó, cần tập trung vào những giải pháp cho các vấn đề cần giải quyết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.
Ngày 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố cần phải có những nỗ lực bền bỉ để giải quyết vấn đề Ukraine, thay vì tập trung vào việc tổ chức một cuộc gặp chóng vánh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi về khả năng nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, ông Peskov nhấn mạnh rằng hiện tại không cần thiết phải có một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Thay vào đó, điều quan trọng là phải có những nỗ lực rất tỉ mỉ về chi tiết các vấn đề cần giải quyết.

Trước đó, Tổng thống Nga và Mỹ đã đồng ý gặp nhau tại Budapest và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp sau cuộc điện đàm vào ngày 16/10. Tuy nhiên, vào ngày 23/10, ông Trump đã tuyên bố hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh này. Lý do được đưa ra là cuộc gặp cần phải đạt được kết quả nhất định về giải quyết vấn đề Ukraine.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho biết cuộc họp tại Budapest đã bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ. Ông cũng nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh này do Mỹ khởi xướng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lưu ý rằng triển vọng tương lai cho các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ.

