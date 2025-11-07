Tổng thống Trump tuyên bố về "tiến triển" trong việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine

(Ngày Nay) - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy xung đột Nga-Ukraine chưa chấm dứt, nhưng “đã đạt được nhiều tiến triển”.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/11 cho biết Moskva (Moscow) từ lâu đã cáo buộc Kiev từ chối chấp nhận thực tế và không chịu tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao có ý nghĩa.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh tình hình chiến trên thực địa ngày càng xấu đi đối với các lực lượng của Ukraine, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, đều ghi nhận có “tiến triển” trong việc tìm kiếm một giải pháp đàm phán.

Theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã cam kết sẽ đứng ra làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời nhiều lần bày tỏ sự thất vọng, khi lúc thì đổ lỗi cho Moskva, lúc lại cho Kiev vì tình trạng bế tắc kéo dài.

Trong bữa tiệc tối tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo Trung Á hôm 6/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã “chấm dứt tám cuộc chiến trong tám tháng” và bày tỏ hy vọng sẽ “thêm một cuộc nữa vào danh sách đó”.

“Chúng ta đang xem xét một cuộc chiến nữa có thể chấm dứt, đó là Liên bang Nga và Ukraine. Chúng ta chưa đạt được điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến triển”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ hôm 5/11 rằng người đồng cấp Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, trong một cuộc điện đàm gần đây, đã nói rằng Moskva đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine suốt hơn một thập kỷ qua, và Washington hoàn toàn được hoan nghênh nếu có thể buộc Kiev chấp nhận một giải pháp thông qua đàm phán.

Cũng tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ, ông Witkoff, người đã có nhiều vòng đối thoại trực tiếp với ông Putin trong năm nay, đã nói rằng ông cảm nhận được “sự tiến triển”.

“Còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật mà các nhóm công tác cấp thấp cần thảo luận trước khi các nhà lãnh đạo có thể đi đến một thỏa thuận. Nhưng tôi cảm nhận được rằng hôm nay đã có một số tiến triển”, ông Witkoff nói.

Moskva liên tục ca ngợi chính quyền Trump vì “nỗ lực chân thành nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.

Đồng thời, phía Liên bang Nga nhiều lần khẳng định họ muốn đạt được một giải pháp lâu dài, thay vì một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, điều mà Moskva cho rằng chỉ giúp Kiev có thời gian củng cố lực lượng và tái vũ trang.

Trong khi đó, Kiev cùng các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự từ phương Tây, đồng thời né tránh tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao thực chất và từ chối chấp nhận thực tế trên chiến trường.

Tháng trước, Tổng thống Putin thông báo rằng Kupyansk và thành phố Krasnoarmeysk (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng) đã bị các lực lượng Liên bang Nga bao vây. Ông Putin khi đó kêu gọi Kiev chấp nhận “đầu hàng trong danh dự” đối với các đơn vị bị cô lập.

Phía Liên bang Nga ước tính có ít nhất 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố này. Trong khi đó, Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát khu vực và đang đẩy lùi quân Nga.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố các lực lượng Liên bang Nga gần Kupyansk chỉ còn khoảng 60 người và quân đội Ukraine đã có “lộ trình quét sạch” khu vực này, song ông không tiết lộ chi tiết.

Phản hồi tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 5/11 ra thông cáo nêu rõ: “Ông Zelensky hoàn toàn không nắm được tình hình chiến sự và đang dựa vào những báo cáo sai lệch từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Aleksandr Syrsky”.

Kupyansk là trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng ở mặt trận Đông Bắc, từng nhiều lần đổi chủ giữa hai bên kể từ khi xung đột bùng phát. Tháng 9 vừa qua, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát một phần thành phố và công bố video cho thấy binh sĩ xuất hiện tại trung tâm Kupyansk, gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.