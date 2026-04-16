Dịp lễ 30/4 – 1/5, đừng bỏ lỡ "đại tiệc nghệ thuật, ẩm thực và bia trên đỉnh Bà Nà

(Ngày Nay) - Sun World Ba Na Hills vừa chính thức khai màn Lễ hội Mặt Trời năm 2026 – đại tiệc nghệ thuật, ẩm thực và bia thủ công đầy hấp lực kéo dài suốt mùa hè trên đỉnh núi Chúa, Đà Nẵng. Đây không đơn thuần là một lễ hội, mà là hành trình sống trọn trong nhịp đập của mùa hè – nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc không bao giờ tắt.

Kiến tạo một không khí lễ hội mùa hè đa trải nghiệm

Sự ra đời của Lễ hội Mặt Trời cũng đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy tổ chức lễ hội tại Bà Nà. Nếu trước đây, các hoạt động mùa hè xoay quanh mô hình lễ hội bia – từ Oktoberfest biến thể đến SunKraft Beer Festival – thì nay, Bà Nà lựa chọn một hướng đi khác biệt: chuyển từ “trải nghiệm chủ đạo ẩm thực và bia” sang kiến tạo một không khí lễ hội mùa hè đa trải nghiệm trong Vương quốc Mặt Trời. Bia và ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi trải nghiệm – từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến tương tác, góp phần tạo nên một hệ sinh thái lễ hội mang bản sắc riêng, khó trộn lẫn.

Không còn là những quầy hàng đơn thuần, ẩm thực tại Lễ hội Mặt Trời được nâng tầm thành những “show diễn đa giác quan”. Du khách có thể dõi theo từng công đoạn chế biến ngay trước mắt: nghe tiếng xèo vui tai, ngửi mùi nướng quyến rũ, ngắm những thao tác điêu luyện rồi mới chạm đến hương vị. Từ trạm kebab thơm lừng, quầy hotdog sôi động, đến những gian bánh trẻ trung và bếp nướng xúc xích Bà Nà trứ danh – tất cả hòa quyện thành một bức tranh ẩm thực đường phố châu Âu đầy mê hoặc. Không khí lễ hội vì thế trở nên gần gũi, không khoảng cách, nơi mọi du khách đều có thể hòa mình, kết nối và cùng nhau tận hưởng niềm vui bất tận.

Du khách đến đây còn được vui quên lối về với chuỗi show trình diễn kỹ năng, show nghệ thuật và các hoạt động tương tác đầy cuốn hút diễn ra ở nhiều khung giờ trong ngày.

Ấn tượng nhất có lẽ là show trình diễn kỹ năng độc đáo lần đầu ra mắt, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc. Tại khu vực Nhà thờ và đài Bát Giác, show "Happy Cleaners Performance" gây bất ngờ khi đưa những “nghệ sĩ thầm lặng”, chính là đội ngũ nhân viên vệ sinh bước ra sân khấu. Từ những đạo cụ quen thuộc như chổi hay khăn lau, họ biến công việc thường nhật thành những vũ đạo vui nhộn, mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực cho du khách. Trong khi đó, “Pizza Time” lại mang đến góc nhìn mới mẻ về trải nghiệm ẩm thực, khi căn bếp trở thành sân khấu biểu diễn. Tại nhà hàng Brasserie, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn tung hứng đế bánh điêu luyện, nơi các đầu bếp biến từng công đoạn chế biến thành tiết mục trình diễn độc đáo.

Cộng hưởng cùng các show diễn vốn đã làm nên thương hiệu của Bà Nà như các minishow Love in the Sky, Malambo, Cancan khuấy động không khí, các màn trình diễn âm nhạc quốc tế đa phong cách, show carabet “After Glow”… tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc cho Bà Nà mùa lễ hội.

Đa dạng trải nghiệm mới phải thử

Đặc biệt, trong không gian nồng nàn hương vị bia thủ công cao cấp và xúc xích Bà Nà nướng đặc trưng, du khách sẽ có cơ hội hòa vào không khí náo nhiệt với chuỗi minigame kịch tính diễn ra mỗi ngày. Hấp dẫn nhất là thử thách “Truy tìm Vua Bia” dành cho những tay đua tốc độ hay màn so tài sức bền “Keg Holding” - nâng những thùng bia 20 kg dưới sự hoạt náo đầy năng lượng của Mascot Vua Bia.

Đây cũng là thời điểm đỉnh Bà Nà phô diễn vẻ đẹp rực rỡ nhất của những thảm hoa. Giữa khí hậu bốn mùa đặc trưng trong ngày, du khách có thể thong thả dạo bước tại Rosa Garden nơi hàng ngàn đóa hồng khoe sắc, hay ngắm nhìn những bông Cẩm tú cầu bồng bềnh phủ kín lối đi tại Le Jardin D’Amour.

Hành trình trải nghiệm lễ hội Mặt Trời còn đáng nhớ hơn với việc chiêm ngưỡng những công trình biểu tượng: từ dải lụa Cầu Vàng ẩn hiện trong mây, Thác Thần Mặt Trời với tuyệt tác 43 bức tượng đồng, đến không gian Làng Pháp cổ kính tái hiện thành "tiểu Paris" đầy chất thơ…

Đặc biệt, Lễ hội Mặt Trời năm 2026 còn là điểm khởi đầu cho chiến lược ra mắt 4 vùng đất tại Bà Nà, tương ứng với 4 thế giới và 4 nhân vật biểu tượng. Du khách có cơ hội tận hưởng cảnh sắc lãng mạn, nguyên sơ tại vùng đất Diệu kỳ nơi thần Vanna cai quản; cháy hết mình tại Vương Quốc Mặt Trời cùng bữa tiệc của Vua Mặt Trời; đón hoàng hôn thơ mộng giữa Vương quốc Mặt Trăng cùng Nữ hoàng Mặt Trăng; khép lại hành trình trong tĩnh tại ở Vùng đất Nguồn Cội cùng Linh hạc linh thiêng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Lễ hội Mặt Trời chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng – nơi mỗi bước chân đều dẫn vào một miền cảm xúc mới, và mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng được lưu giữ mãi./.