Ninh Bình triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch

(Ngày Nay) - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của UBND tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; Chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, lành mạnh.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cộng đồng dân cư và khách du lịch trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở Du lịch tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người lao động ngành Du lịch. Nội dung tuyên truyền lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, lớp tập huấn, hoạt động xúc tiến quảng bá, các sự kiện du lịch và trên các nền tảng số của ngành Du lịch

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về du lịch phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng quản lý các loại hình du lịch mới, dịch vụ Homestay, du lịch mạo hiểm và hoạt động đón khách quốc tế; Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, hoạt động trái phép, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường du lịch của tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trong tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Du lịch. Sở Du lịch sẽ Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình chuyển đổi số ngành Du lịch; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch và khách du lịch; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động du lịch; nâng cao hiệu quả quản trị điểm đến, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình trên môi trường số gắn với thông tin đối ngoại và xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện.

Ngoài ra, Sở Du lịch cũng tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; Phối hợp xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, các lễ hội, sự kiện du lịch lớn của tỉnh.

Bên cạnh công tác quản lý, kế hoạch chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử văn minh du lịch và kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện.

Sở Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh du lịch.

Việc triển khai kế hoạch góp phần xây dựng môi trường du lịch Ninh Bình an toàn, văn minh, thân thiện, chất lượng; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh, bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.