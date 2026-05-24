Quảng bá du lịch qua mạng xã hội

(Ngày Nay) - Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang trở thành “cánh cửa” đưa nhiều điểm đến địa phương gần hơn với du khách.

Từ những video ngắn ghi lại nhịp sống bản làng, món ăn quê hay cảnh sắc thiên nhiên bình dị, nhiều người trẻ đang góp phần quảng bá du lịch bằng các góc nhìn chân thật và giàu cảm xúc, mở ra cơ hội phát triển cho du lịch cộng đồng , kinh tế địa phương và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Sau một chương trình truyền hình thực tế, hình ảnh chị Vàng Thị Thông - người phụ nữ dân tộc Tày ở Bản Liền, Bắc Hà (Lào Cai) - bất ngờ được nhiều người biết tới. Nhưng trước khi trở thành gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội, chị đã cùng gia đình âm thầm làm du lịch cộng đồng giữa vùng núi Tây Bắc.

Trong những đoạn video lan truyền trên TikTok hay Facebook, chị Thông xuất hiện với dáng vẻ mộc mạc: dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa ăn cho khách, lên nương hái chè Shan tuyết, cặm cụi bên gian bếp nhà sàn hay dẫn du khách đi giữa những đồi chè phủ sương. Không có những khung hình cầu kỳ hay lời giới thiệu hoa mỹ, chính sự chân thật ấy lại khiến nhiều người tò mò về Bản Liền, nơi trước đây còn khá xa lạ với du khách đại chúng.

“Từ những năm 2021, tôi bắt đầu chia sẻ những bức ảnh về bản làng lên mạng xã hội. Dần dần về sau, khi kỹ năng sử dụng công nghệ đã tốt hơn, tôi bắt đầu đăng tải các video ngắn. Dù chưa thật sự thành thạo và chuyên nghiệp nhưng khi giới thiệu bản làng, phong tục tập quán của dân tộc mình đến với nhiều người, tôi thấy rất vui”, chị Thông chia sẻ.

Giữa guồng quay của các nội dung giải trí nhanh trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường ấy lại tạo ra sức hút riêng. Nhiều du khách trẻ chia sẻ, họ tìm đến Bản Liền sau khi xem các clip về cuộc sống vùng cao, muốn một lần được trải nghiệm nhịp sống chậm giữa núi rừng, uống chén trà Shan tuyết nóng trong căn nhà sàn của người Tày hay thức dậy giữa biển mây Tây Bắc.

Hiệu ứng từ mạng xã hội đã tạo ra thay đổi rõ rệt với du lịch địa phương. Những homestay ở Bản Liền dần đông khách hơn, người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc giữ gìn cảnh quan, văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng. Từ một điểm đến còn khá xa lạ, Bản Liền nay xuất hiện ngày càng nhiều trên các hội nhóm du lịch trải nghiệm của giới trẻ.

Nếu câu chuyện của Vàng Thị Thông cho thấy sức lan tỏa từ chính người dân bản địa thì kênh TikTok Khoai Lang Thang lại là hình ảnh tiêu biểu cho lớp người sáng tạo nội dung trẻ dùng mạng xã hội để kể chuyện du lịch Việt Nam theo cách gần gũi và giàu cảm xúc. Không chạy theo lối làm nội dung hào nhoáng hay những điểm check-in sang trọng, các video của Khoai Lang Thang thường tập trung vào đời sống địa phương, món ăn dân dã, chợ quê, làng nghề hay những vùng đất ít người biết tới. Từ miền Tây sông nước đến vùng cao Tây Bắc, các điểm đến hiện lên qua góc quay nhẹ nhàng nhưng đủ sức gợi để khiến người xem muốn một lần xách ba-lô lên đường.

Các video vừa quảng bá cảnh đẹp, vừa tạo ra kết nối cảm xúc với văn hóa bản địa. Một bữa cơm quê, một quán ăn nhỏ ven đường hay câu chuyện của người dân địa phương… phản ánh cuộc sống chân thật, giản dị, giúp các nội dung du lịch trên nền tảng số dễ tạo đồng cảm và lan tỏa mạnh mẽ.

Không ít điểm đến đã được biết tới rộng rãi hơn nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội. Mùa hoa ở Hà Giang, các cung đường săn mây Tây Bắc, những quán cà-phê nhỏ hay homestay giữa núi rừng... trở thành lựa chọn của du khách sau khi xuất hiện trong các video ngắn trên nền tảng mạng xã hội. Trước đây, truyền thông điểm đến chủ yếu đến từ cơ quan quản lý hoặc các chiến dịch quảng bá quy mô lớn thì nay, mỗi người trẻ với một chiếc điện thoại thông minh đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch” cho quê hương mình.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty du lịch AZA, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, mạng xã hội đang trở thành kênh quảng bá đặc biệt hiệu quả với ngành du lịch. Người trẻ không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần tạo ra “bản sắc số” cho điểm đến trong thời đại công nghệ. Mỗi video đẹp, mỗi câu chuyện hay về quê hương đều có thể trở thành một lời mời du lịch rất hiệu quả.

“Từ hiệu ứng đó, các công ty lữ hành như chúng tôi cũng hưởng lợi trực tiếp. Lượng khách hỏi tour Hà Giang tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Thậm chí có giai đoạn khách chủ động gọi điện và gửi hình ảnh từ TikTok để hỏi công ty có tour đi đúng chỗ này không”, ông Đạt cho biết thêm. Từ xu hướng này, nhiều công ty lữ hành đã thay đổi cách xây dựng sản phẩm, tập trung vào tour trải nghiệm văn hóa bản địa, săn mùa đẹp hay các hành trình mang tính khám phá để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Không chỉ doanh nghiệp lữ hành hưởng lợi, sự lan tỏa của mạng xã hội còn mở ra cơ hội cho nhiều cộng đồng địa phương. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho rằng, giới trẻ tham gia quảng bá du lịch bằng mạng xã hội đã góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ chủ homestay, người bán đặc sản, người làm dịch vụ vận chuyển đến hướng dẫn viên bản địa... Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các địa phương vùng sâu, vùng xa - nơi nguồn lực quảng bá còn hạn chế nhưng lại sở hữu nhiều tiềm năng về cảnh quan và văn hóa.

Tuy nhiên, cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ, các chuyên gia cho rằng, cần định hướng để nội dung quảng bá phát triển theo hướng văn minh, chân thực, tôn trọng văn hóa địa phương và tránh chạy theo xu hướng câu view phản cảm, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong du lịch. Trong hành trình ấy, người trẻ đang trở thành cầu nối đưa văn hóa, con người và những vùng đất bình dị bước ra khỏi giới hạn địa lý để đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.