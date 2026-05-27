Jun Phạm tự tay thiết kế hành trình "chữa lành" giữa lòng Singapore

(Ngày Nay) - Trải qua hai năm miệt mài cống hiến với hàng loạt dự án lớn nhỏ, Jun Phạm gần đây đã quyết định tạm gác lại mọi bộn bề để tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ nạp lại năng lượng, lấy đà cho những dự định tiếp theo. Và điểm đến được anh lựa chọn chính là Singapore, đồng hành cùng “cậu bạn thân” khán giả đều quen mặt.

Giữa một Singapore nhộn nhịp, sôi động với những ý tưởng sáng tạo độc đáo, Jun Phạm chọn một chuyến đi chậm rãi, thong dong hơn để tận hưởng trọn vẹn sự giao thoa giữa những mảng sắc màu hiện đại và dấu tích đặc trưng của sự đa dạng trong văn hóa đảo quốc. Đây cũng là những gợi ý hay ho dành cho những người cũng có dự định đi Singapore “xả stress” hè này.

Trải nghiệm văn hóa Hawker giữa lòng Chinatown

Hành trình của Jun Phạm bắt đầu tại Chinatown - khu phố người Hoa nổi tiếng với văn hóa ẩm thực đường phố đặc trưng của Singapore. Jun chọn tham gia một tour khám phá văn hóa hawker, mô hình khu ẩm thực bình dân ngoài trời – để anh có thể hiểu hơn về đời sống địa phương của Singapore. Trong hành trình ấy, Jun lần lượt thử nhiều món ăn quen thuộc như Char Kway Teow hay cơm gà Hải Nam, đồng thời nghe những câu chuyện phía sau từng món ăn và lịch sử hình thành của khu phố do hướng dẫn viên địa phương chia sẻ. Theo anh, trải nghiệm này không chỉ giúp tiếp cận ẩm thực Singapore theo một cách gần gũi, mà còn mang đến góc nhìn sâu hơn về bản sắc đa văn hóa của đảo quốc.

Dạo chơi tại Katong - Joo Chiat và tận hưởng một Singapore bình yên

Sau Chinatown, Jun Phạm tiếp tục khám phá Katong - Joo Chiat, một trong những khu phố lâu đời trên Đảo quốc Sư Tử. Thong dong ngắm nhìn những góc phố đầy màu sắc này đã đem lại cho Jun Phạm nhiều cảm hứng, anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình kèm bức hình check-in: “Dành hẳn một ngày đi dạo xung quanh, Jun mới để ý Singapore đúng kiểu “thiên đường nghệ thuật” khi đi đến bất kỳ ngõ ngách nào, Jun cũng thấy những bức tranh tường ở khắp mọi nơi.”

Tạm nghỉ chân sau khi dạo quanh Joo Chiat, Jun Phạm ghé vào Kopi Khoo - một quầy cà phê takeaway nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tembeling Road. Tiệm này hoạt động theo mô hình quán café gia đình, với ô cửa gỗ mang phong cách Peranakan mở thẳng vào không gian bếp trong nhà. Với thiết kế thú vị và sự hiếu khách của người chủ tiệm, đây là một trong những điểm dừng chân thú vị để du khách có thể quan sát nhịp sống thường ngày và nhìn ngắm một Singapore bình yên và chậm rãi.

Đi sâu vào văn hóa ẩm thực bằng cách bước vào căn bếp của người Singapore

Các workshop trải nghiệm văn hóa địa phương cũng là một trong những hoạt động được nam ca sĩ yêu thích trong chuyến đi này. Sau khi thưởng thức món ăn tại các nhà hàng và khu hawker, anh đã tham gia một lớp học nấu ăn cùng các đầu bếp địa phương để hiểu hơn về văn hóa ẩm thực bản địa. Trong căn bếp địa phương, Jun Phạm trở về nhân cách “chú Sáu” dân dã của mình, trực tiếp học cách chế biến những món ăn đặc trưng của Singapore như Kueh Dadar – món bánh crepe lá dứa cuộn dừa nạo ngọt thanh quen thuộc trong ẩm thực Peranakan.

Không chỉ học công thức hay kỹ thuật chế biến, những học viên khi tham gia các workshop này còn hiểu thêm về mỗi món ăn qua những câu chuyện về nguồn gốc, ảnh hưởng văn hóa và cách các gia đình địa phương gìn giữ hương vị qua nhiều thế hệ. Với Jun, chính những trải nghiệm trực tiếp và trực quan này khiến hành trình khám phá Singapore của anh trở nên gần gũi và nhiều dấu ấn hơn.

Cùng Duy Khánh thử những hoạt động trải nghiệm mới lạ của Singapore

Sự xuất hiện của bất ngờ của người bạn thân lâu năm - diễn viên Duy Khánh trong chuyến đi cũng mang đến một màu sắc khác cho hành trình khám phá Singapore của Jun Phạm. Thay vì chỉ đi tới các điểm tham quan quen thuộc, cả hai lựa chọn cùng nhau học thêm 1 kĩ năng, trải nghiệm mới thông qua các workshop. Tại tổ hợp Kele và Tea Chapter, Jun và Duy Khánh tham gia lớp làm bánh dứa truyền thống (Pineapple Tart) và workshop thưởng trà trong không gian mang đậm nét hoài cổ. Việc tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nặn bánh hay tìm hiểu cách thưởng trà mang đến góc nhìn gần gũi hơn về văn hóa địa phương. Jun hài hước chia sẻ về trải nghiệm này: “Jun enjoy lắm, chăm chú làm từng bước cho đúng, còn nhỏ Khánh thì loay hoay làm theo, lâu lâu lại bị nhắc một câu rồi cả hai lại tiểu phẩm liền".

Rời khỏi không gian truyền thống của bánh dứa và văn hóa thưởng trà, cả hai tiếp tục thử sức với lớp học pha chế cocktail tại quán rượu-cà phê Lou Shang. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đến tự tạo công thức riêng, workshop mang đến trải nghiệm mang tính kết nối, sáng tạo, lưu lại thêm 1 kỷ niệm thú vị cho hai nghệ sĩ tại Singapore.

Hành trình của Jun Phạm ở Singapore cho thấy sức hút của thành phố này không chỉ nằm ở các điểm check-in nổi tiếng, mà còn ở cách du khách có thể kết nối với đời sống địa phương thông qua những trải nghiệm vừa gần gũi vừa mới lạ, từ văn hóa hawker, các workshop thủ công, lớp học nấu ăn cho đến những góc phố yên tĩnh, chậm rãi và đời thường. Qua từng hoạt động, chuyến đi của Jun Phạm dần mở ra một góc nhìn khác về Singapore: thú vị hơn, sâu sắc hơn và luôn ẩn chứa những điều mới mẻ phù hợp với nhiều sở thích du lịch khác nhau.