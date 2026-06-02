Ra mắt chiến dịch "Điện thoại, Hộ chiếu, Mastercard", mang đến trải nghiệm tiện lợi cho khách du lịch tại Đông Nam Á

(Ngày Nay) -Đây là sáng kiến du lịch quy mô khu vực nhằm đơn giản hóa hành trang của thế hệ du khách hiện đại với một thông điệp ngắn gọn: Chỉ cần điện thoại, hộ chiếu và thẻ Mastercard, bạn đã sẵn sàng khám phá trọn vẹn khu vực Đông Nam Á.

Hành trình du lịch vòng quanh Đông Nam Á giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mastercard vừa chính thức khởi động chương trình Phone. Passport. Mastercard. (Điện thoại. Hộ chiếu. Mastercard.).

Được triển khai tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, chiến dịch là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Mastercard, các ngân hàng phát hành thẻ và mạng lưới đối tác bán hàng. Chương trình mang đến hơn 300 ưu đãi đa dạng bao gồm ẩm thực, mua sắm, lưu trú, di chuyển và vui chơi giải trí, giúp những chuyến đi ngẫu hứng, kỳ nghỉ cuối tuần hay hành trình khám phá ASEAN đều trở nên dễ dàng hơn từ khâu lên kế hoạch, thanh toán cho đến trải nghiệm.

Với chương trình Điện thoại. Hộ chiếu. Mastercard., Mastercard đồng hành cùng du khách trong ba yếu tố quan trọng giúp mọi hành trình thông suốt hơn: mạng lưới thanh toán đáng tin cậy, phạm vi chấp nhận rộng rãi và các đặc quyền thiết kế riêng cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày lẫn khi đi du lịch. Khi ngày càng có nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày ngay trong khu vực, Mastercard sẽ giúp tối ưu chi phí và mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho du khách. Giờ đây, du khách có thể tự tin thanh toán, dù là chạm để trả tiền xe ngay khi vừa hạ cánh, thanh toán cho bữa tối tại một thành phố mới, nhận ưu đãi tại trung tâm thương mại hay đặt phòng khách sạn.

Đằng sau mỗi giao dịch thanh toán là nền tảng công nghệ bảo mật kỹ thuật số tiên tiến của Mastercard, bao gồm mã hóa token (tokenization), xác thực đa yếu tố và hệ thống giám sát gian lận. Các công nghệ này giúp bảo mật thông tin thẻ, xác thực giao dịch và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đảm bảo mọi khoản thanh toán xuyên biên giới diễn ra nhanh chóng và an toàn. Điều này giúp loại bỏ những lo ngại về rủi ro thanh toán khi đi du lịch, cho phép du khách hoàn toàn đắm mình vào những khoảnh khắc đáng giá của mỗi chuyến đi.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm của du khách, chiến dịch còn hỗ trợ hệ sinh thái du lịch trong khu vực bằng cách giúp các điểm bán lẻ và đơn vị lữ hành tiếp cận, kết nối với lượng khách hàng lớn di chuyển qua lại giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Sở hữu mạng lưới kết nối giao thông thuận tiện cùng những trải nghiệm văn hóa vừa quen thuộc vừa đa dạng, Đông Nam Á là điểm đến lý tưởng để du khách an tâm tận hưởng những chuyến đi an toàn, tiện lợi và mang lại giá trị tương xứng. Mastercard đang đón đầu xu hướng này bằng cách mang lại một hành trình thanh toán liền mạch, giúp du khách dễ dàng sắp xếp chuyến đi tiếp theo của mình.

“Đông Nam Á hiện là một trong những khu vực đáng khám phá nhất thế giới. Nơi đây hội tụ bề dày văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cùng nền ẩm thực phong phú, mang đến cho du khách những ấn tượng khó phai dù chỉ trong một chuyến đi ngắn. Chúng tôi mong muốn giúp cho việc du lịch khắp khu vực trở nên liền mạch, dễ dàng và kết nối hơn, đồng thời đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến và doanh nghiệp địa phương, giúp mỗi hành trình đều trở nên đáng nhớ. Để có một trải nghiệm du lịch trọn vẹn tại Đông Nam Á, tất cả những gì bạn cần chỉ là Điện thoại, Hộ chiếu và Mastercard”, Ông Dheeraj Raina, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Truyền thông Marketing tích hợp khu vực Đông Nam Á của Mastercard chia sẻ:

Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2026, tiếp cận du khách xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị trước khi đi cho đến khi đặt chân tới điểm đến. Với hơn 300 ưu đãi tại sáu quốc gia, Mastercard đang gạt bỏ mọi trở ngại trong du lịch khu vực, giúp du khách an tâm lên kế hoạch, thanh toán an toàn và thỏa sức khám phá Đông Nam Á một cách dễ dàng hơn.